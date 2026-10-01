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Özgür Özel: Mersin operasyonu fon krizinin üstünü örtme çabasıdır

Özgür Özel, Mersin operasyonunun fon krizinin üstünü örtmeyi amaçladığını savunarak komisyonda ve Yüce Divan'da hesabın sorulacağını söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Caner Şahin

Özgür Özel: Mersin operasyonu fon krizinin üstünü örtme çabasıdır

Özel'in değerlendirmesi:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yatırım fonlarındaki usulsüzlüklere ilişkin gündemin ve vatandaştaki öfkenin giderek büyüdüğünü belirtti. İktidarın 'komisyona gerek yok' yaklaşımını eleştirerek konunun mutlaka parlamentoda ele alınması gerektiğini vurguladı.

Komisyon talebi ve Yüce Divan vurgusu:

Özel, fonlardaki vurgunun "asrın soygunu" niteliğinde olduğunu söyleyerek, bu yolsuzluğun faillerinden tahsilat yapılması gerektiğini ifade etti. 455 bin mağdurun zararının giderilmesinin öncelikli olduğunu belirtti ve kurulacak komisyonun araştırma değil, soruşturma komisyonu şeklinde; ilgili bakanlar ve üst düzey siyasetçilerin Yüce Divan'da yargılanmasını öngerecek biçimde çalışması gerektiğini savundu.

Mersin operasyonuna ilişkin değerlendirme:

Özel, Mersin operasyonunu fon krizinin üzerini örtmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi. Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması ve bazı dengelerin kaybedilmesinin verdiği hırçınlıkla hareket edildiğini söyleyen Özel, operasyonun zamanlaması, şekli ve aynı şehirde üç belediye başkanına birden yapılmasının "fevkalade manidar" olduğunu belirtti.

T24 erişim engeline tepki:

Özel, T24'ün erişime engellenmesini "siyasi, hukuk ve basın tarihi açısından utanç verici" olarak nitelendirdi. T24'ün objektif haberciliğine vurgu yapan Özel, dayanışma ziyaretinde bulunacağını, hukuki süreçleri takip edeceklerini ve konuyu MYK'da ele alarak halkı haber alma hakkını savunmaya çağıracaklarını açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: &quot;Mersin operasyonunun fon krizinin üstünü örteceğini...

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "Mersin operasyonunun fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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