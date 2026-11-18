Özgür Özel: YENİ Parti takip komisyonunun içinde yer almayacak

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından partisinin Takip Komisyonu teklifine ilişkin net tavrını açıkladı. Kurtulmuş'un hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından ilettiği hayırlı olsun dileklerine teşekkür eden Özel, komisyon önerisini de Meclis Başkanının talebi olarak aldıklarını söyledi.

görüşmede neler konuşuldu:

Özel, Kurtulmuş'un kendilerine Meclis'te kurulması düşünülen Takip Komisyonu hakkında düşüncelerini aktardığını belirtti. Komisyon önerisinin, raporun altıncı kısmının beşinci maddesinde yer alan ifadenin Meclis tarafından takip edilmesi gerektiği yorumundan kaynaklandığını vurguladı. Özel, teklifin esas olarak silah bırakma süreci üzerinden bir takip mekanizması önerdiğini; oysa raporda altıncı ve yedinci gibi farklı bölümlerin bulunduğunu, bunların birbirinden ayrı değil, iç içe yürütülmesi gerektiğini daha önce ilettiğini söyledi.

neden katılmıyoruz:

Partisinin komisyona katılmama kararının gerekçesini anlatan Özel, söz konusu sürecin tek boyuta indirgenmesini kabul etmediklerini vurguladı. Basına ve muhalif kanallara yönelik atamalar ve baskılar hatırlatılarak; Sözcü, Halk TV, Tele 1 ve T24 gibi örnekler üzerinden önceki uygulamalara işaret edildi. Özel, bu koşullar altında birlikte hareket etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Biz bu işin içerisinde yokuz" ifadesini kullandı.

Özel ayrıca, Meclis Başkanının üzerine düşeni yapıyor olabileceğini söylerken, bu adımlara destek verilmeden önce muhatapların daha önce Meclis zemininde ve tutanaklarda verdikleri taahhütleri yerine getirmesinin gerektiğini ısrarla dile getirdi. "Elçiye zeval olmaz" diyerek konuşmasını sürdüren Özel, YENİ Parti'nin ülke yararına olduğu kanaatine vardığı her yerde yer almaya devam edeceğini; ancak bugünden sonra önceliğin "bu ceberut iktidarın durdurulması" olduğunu ifade etti.

uyarı ve çağrı:

Özel, demokratik siyaset içinde yapılan eylem ve itirazların meşru olduğunu; ama birilerinin şahsi hesaplarına alet edilmeyeceklerini söyledi. "Herkes şapkasını önüne koysun" çağrısında bulunan Özel, bundan sonra YENİ Parti'ye müracaat edeceklerin, daha önce Meclis'te imza ve tutanakla verdikleri sözleri esas alarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Son olarak Özel, tek başına 'demokrasicilik' yapanların veya mevcut zemini meşrulaştırmaya çalışanların YENİ Parti'nin varlığıyla veya yokluğuyla hesap yapamayacaklarını vurguladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İ MECLİSTEKİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.