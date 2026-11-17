ziyaret trafiği ve hastane ziyareti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adana’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı Konya Ereğli Cezaevi oldu; burada Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile iki başkan yardımcısını ve ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.

Özel, cezaevi ziyaretlerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kaza geçiren kardeşi Caner Aydar'ı ziyaret etti. Ziyarette, Caner Aydar’ın ilk başta ağır bir tabloyla acil servise getirildiği; hastanenin başhekimi ve ekiplerinin yoğun çabasıyla durumun iyileştiği bildirildi.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "Hepimiz onun için dua ediyoruz" diyerek hem sağlık personelinin emeklerine vurgu yaptı hem de Aydar ailesiyle dayanışmalarını dile getirdi. Özel, Kadir Aydar'ı siyasi yolculuğunda erken dönem yol arkadaşlarından biri olarak tanımladı ve ailenin yanında durduklarını anımsattı.

cezaevi ziyaretleri ve aile görüşmeleri:

Özel, Adana programı kapsamında ayrıca Kürkçüler ve Suluca Cezaevi'ne giderek tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile görüştü. Cezaevi ziyaretlerinin ardından Seyhan ilçesindeki Mıdık Mahallesi'ne uğrayıp Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın ailesiyle de bir araya geldi.

zeydan karalar eleştirisi ve vefa vurgusu:

Ziyaretlerin ardından Özel, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili değerlendirme yaptı. Özel, Karalar gözaltına alındığında partilerinin yanında olduğunu, "iki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettiklerini" ve serbest kaldığında kentte karşıladıklarını hatırlattı.

Ancak Özel, daha sonra Karalar’ın kendilerini karşılamadığını ve "başka işler" yaptığına dikkat çekerek, "Kendince bir yol seçti ve bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Özel, bu sözleriyle Karalar’ı sahip çıkmamakla eleştirdi ve partisi adına vefaya dair şu görüşü paylaştı: "Biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz."

Özel, tarihin hem vefayı gösterenleri hem de vefasızları yazacağını belirterek, partilerinin bu dönemi "dimdik, omuz omuza" aşacağını vurguladı.

Özel, açıklamalarının ardından Ankara’ya dönmek üzere kentten ayrıldı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, BİR DİZİ ZİYARETLER İÇİN GELDİĞİ ADANA’DA, “ZEYDAN KARALAR BİZ GELDİĞİMİZDE KARŞILAMADI, UĞURLAMADI, BAŞKA İŞLER YAPTI. KENDİNCE BİR YOL SEÇTİ VE BİZE VEFANIN SADECE SEMT OLDUĞUNA İNANDIRMAYA ÇALIŞTI” DEDİ.