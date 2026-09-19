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Özgür Özel'in Bursa programında konuşulan anlar: tokalaşma, sözler ve tepki

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa programında yaşlı bir vatandaşla tokalaşma, elini gömleğine silmesi ve 3600 ek gösterge diyaloğu gündem oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Özgür Özel'in Bursa programında konuşulan anlar: tokalaşma, sözler ve tepki

Özgür Özel'in Bursa programında öne çıkan anlar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa programında kayda geçen birkaç kısa an, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Nilüfer'de düzenlenen yürüyüş, Ulu Camii önündeki açıklama ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki kısa diyaloglar, gün boyu paylaşılan görüntülerin odak noktası oldu.

Tokalaşma ve elini gömleğine silme:

Yürüyüş sırasında kalabalıktan yaklaşan yaşlı bir vatandaşın tokalaşma isteğini görüntüler net olarak aktarıyor. Özel, vatandaşın elini tuttuğu sırada kısa bir tereddütle "Yapma bak" demesi ve ardından tokalaşması görünürken, vatandaş uzaklaşınca Özel'in elini gömleğine silmesi kameraya yansıdı. Bu hareket kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve farklı yorumlara yol açtı; kimi kullanıcılar jesti doğal bir refleks olarak yorumlarken, kimileri ise eleştirdi.

3600 ek gösterge diyaloğu ve sert sözler:

Program sırasında bir başka görüntüde, 3600 ek gösterge talebini ileten bir yaşlı vatandaşın yakınında Özel ile kısa ama sert bir diyalog yaşandı. Vatandaş beklentisini anlatırken görüntülere Özel'in "Allah seni kahretsin" ifadesi yansıdı. Bu söz özellikle siyasi çevrelerde ve sosyal medyada tartışma konusu oldu; konuşmanın tonu ve bağlamı farklı yorumlara açık kaldı.

Gün içindeki diğer diyaloglar:

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yürüyüşte bir partili kadının börek ikram etmek istemesi üzerine de renkli bir an yaşandı. Özel'in, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" yanıtı kayıtlara geçti. Günün erken saatlerinde Ulu Camii önünde ise bir yaşlı vatandaşın itilmesine Özel sert tepki gösterdi ve iten kişiye dönerek "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" dedi.

Bu görüntüler programın öne çıkan bölümlerini oluşturdu; özellikle tokalaşma sonrası elini gömleğine silmesi sosyal medyada en çok konuşulan karelerden biri haline geldi. Kamera kayıtları, kısa sözlü tepkiler ve jestlerin ziyaret boyunca nasıl algılandığını tartışmaya açtı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL&#039;İN BURSA PROGRAMINDA YAŞANAN BİR GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İN BURSA PROGRAMINDA YAŞANAN BİR GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU. NİLÜFER'DEKİ YÜRÜYÜŞ SIRASINDA YAŞLI BİR VATANDAŞLA TOKALAŞAN ÖZEL'İN, VATANDAŞ UZAKLAŞTIKTAN SONRA ELİNİ GÖMLEĞİNE SİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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