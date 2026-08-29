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Özgürlük mirası 30 ağustos ruhuyla gelecek kuşaklara taşınıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında milletin bağımsızlık azmini ve şehitleri anma kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Özgürlük mirası 30 ağustos ruhuyla gelecek kuşaklara taşınıyor

Özgürlük mirası 30 ağustos ruhuyla gelecek kuşaklara taşınıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla vatandaşlara seslendi. Palancıoğlu, milletin esarete boyun eğmeyen iradesinin ve bağımsızlık sevdasının bu zaferle tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Zaferin tarihsel ve manevi boyutu:

Başkan Palancıoğlu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferin, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Canları pahasına bu toprakları vatan kılan şehitlere ve gazilere vefanın önemine dikkat çekerek, onların emanetine sahip çıkmanın milletçe ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Mesajında, vatan sevgisini yüreğinde taşıyan ecdadın mücadelesine vurgu yapan Palancıoğlu, bu mirası yaşatmanın sadece anma törenleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini; eğitim, üretim ve toplumsal dayanışma ile geleceğe aktarılması gerektiğini kaydetti.

Geleceğe dönük sorumluluk ve hedefler:

Palancıoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kent ve ülke için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için üretim, hizmet ve toplumsal dayanışmanın öncelikli olduğunu vurguladı.

Mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı için canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gaziler için saygı ve rahmetle bitiren Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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