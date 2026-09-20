Özhan Pulat'tan yönetimle istişare çağrısı: sorumluluğu üstleneceğim

Özhan Pulat'ın değerlendirmesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 8-0 mağlubiyetin ardından basın toplantısında sorumluluk vurgusu yaptı. Pulat, maçın sonucunu "yaşamak istemeyeceğim, üzüntüyle hatırlayacağım" bir durum olarak nitelendirdi ve takımı hazırlama sürecine dair açıklamalarda bulundu.

maçın analizi:

Pulat, müsabakanın başlangıcında alınan erken golün takımın 3 aylık emeklerini etkisiz hale getirdiğini söyledi. Sezon başında 4-4,5 milyon Euro bütçeyle hızlıca kurulan bir ekip olduklarını, Beşiktaş maçında duruş sergilediklerini ancak Gaziantep ve Çaykur Rize karşılaşmalarındaki kırılmaları değerlendiremediklerini belirtti. Ayrıca izin günlerinde bile tesiste günde 18 saat çalıştığını vurguladı.

istifa ve yönetimle görüşme:

Pulat, istifa ihtimaliyle ilgili olarak, "Şu an yönetimimizle oturacağız. Masanın üstüne her şeyi koyup istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üstüme düşeni yapacağım" dedi. Teknik adam, bahanelere sığınmayarak aynayı kendine çevirdiğini ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu yineledi.

kaleci değişikliği ve Moldovan:

Devre arasında yapılan kaleci değişikliğini de değerlendiren Pulat, Moldovan'ın mental olarak demoralize olduğunu ve sahada tutmanın ona zarar verebileceğini söyleyerek değişikliğin amacının kaleciyi korumak olduğunu ifade etti: "Moldovan çok fedakarlıklarla buraya geldi ama demoralize oldu."

Yönetimle yapılacak istişare sonrası Pulat'ın alacağı karar, kulübün yol haritası ve takımın moralinin toparlanması açısından belirleyici olacak.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat yönetimle görüşme yapıp istifa etmesi gerekiyorsa bu sorumluluğu üstüne alacağını söyledi.