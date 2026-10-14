Özköylü: bireysel hatalar ve talihsizlikler maçın kaderini belirledi

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü, sonucun takım için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve karşılaşmanın ana nedenlerini değerlendirdi.

erken gol ve bireysel hatalar:

Özköylü, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yedikleri golün takımın ritmini bozduğunu vurguladı: "Erken gelen gol bizi demoralize etti." Teknik adam, hafta içinde oyunculara yağışlı hava koşullarında dönen topların takip edilmesi gerektiğini anlattıklarını, ancak bu kez rakip oyuncunun topu takip ederken kendi oyuncularının uyuduğunu kaydetti.

Özköylü, maçta belirleyici olanın savunmadaki basit hatalar olduğunu ifade ederek, "Maalesef bireysel hatalardan dört gol yedik" dedi ve Kayserispor’un bu hataları cezalandıracak kaliteye sahip olduğunu hatırlattı. Antalyaspor’un maç içinde toparlandığı, topa sahip olup pozisyonlar ürettiği ancak bu fırsatları değerlendiremediği belirtildi.

sakatlıklar ve telafi planı:

Maç sırasında yaşanan sakatlıkların da sonucu ağırlaştırdığını belirten Özköylü, kalecinin sakatlanmasıyla birlikte toplamda üç oyuncu kaybettiklerini söyledi. Teknik direktör, bu sakatlıkların oyun planını bozduğunu ve talihsizliklerin art arda geldiğini ifade etti: "Bugün olabilecek her türlü aksilik bizi buldu."

Özköylü, önlerindeki İstanbulspor deplasmanına odaklanacaklarını ve bir an önce toparlanma yollarını arayacaklarını belirtti. Sezon başından beri yaşanan sıkıntılar ve geç gelen oyuncuların henüz tam hazır olmamasının oyunlarına yansıdığını sözlerine ekleyen teknik adam, kadronun kaliteli olduğunu ve tecrübeleriyle kulübü daha iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı.

Son üç haftada alınan üç galibiyetle takımın moralinin yükseldiğini, ancak bu ağır mağlubiyetin yaralayıcı olduğunu ifade eden Özköylü, "Antalyaspor’u çok daha iyi yerlere getirerek herkesi mutlu edecek sonuçlar alacağız" diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ