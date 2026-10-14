Dolar 49,3739 +0,01%
Euro 55,1574 -0,19%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.551,70 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Özköylü: bireysel hatalar ve talihsizlikler maçın kaderini belirledi

Antalyaspor teknik direktörü Osman Özköylü, Kayserispor maçında bireysel hatalar, erken gol ve sakatlıkların 4-0'lık mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Özköylü: bireysel hatalar ve talihsizlikler maçın kaderini belirledi

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Osman Özköylü, sonucun takım için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve karşılaşmanın ana nedenlerini değerlendirdi.

erken gol ve bireysel hatalar:

Özköylü, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yedikleri golün takımın ritmini bozduğunu vurguladı: "Erken gelen gol bizi demoralize etti." Teknik adam, hafta içinde oyunculara yağışlı hava koşullarında dönen topların takip edilmesi gerektiğini anlattıklarını, ancak bu kez rakip oyuncunun topu takip ederken kendi oyuncularının uyuduğunu kaydetti.

Özköylü, maçta belirleyici olanın savunmadaki basit hatalar olduğunu ifade ederek, "Maalesef bireysel hatalardan dört gol yedik" dedi ve Kayserispor’un bu hataları cezalandıracak kaliteye sahip olduğunu hatırlattı. Antalyaspor’un maç içinde toparlandığı, topa sahip olup pozisyonlar ürettiği ancak bu fırsatları değerlendiremediği belirtildi.

sakatlıklar ve telafi planı:

Maç sırasında yaşanan sakatlıkların da sonucu ağırlaştırdığını belirten Özköylü, kalecinin sakatlanmasıyla birlikte toplamda üç oyuncu kaybettiklerini söyledi. Teknik direktör, bu sakatlıkların oyun planını bozduğunu ve talihsizliklerin art arda geldiğini ifade etti: "Bugün olabilecek her türlü aksilik bizi buldu."

Özköylü, önlerindeki İstanbulspor deplasmanına odaklanacaklarını ve bir an önce toparlanma yollarını arayacaklarını belirtti. Sezon başından beri yaşanan sıkıntılar ve geç gelen oyuncuların henüz tam hazır olmamasının oyunlarına yansıdığını sözlerine ekleyen teknik adam, kadronun kaliteli olduğunu ve tecrübeleriyle kulübü daha iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı.

Son üç haftada alınan üç galibiyetle takımın moralinin yükseldiğini, ancak bu ağır mağlubiyetin yaralayıcı olduğunu ifade eden Özköylü, "Antalyaspor’u çok daha iyi yerlere getirerek herkesi mutlu edecek sonuçlar alacağız" diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi
images

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı
images

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu
images

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti