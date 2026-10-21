Özlü sarayyeri mahallesinde içme suyu ve asfalt hedefini açıkladı

Özlü Sarayyeri buluşmasında vatandaşa projelerin takvimini anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sarayyeri Mahallesi muhtarlık binası önündeki parkta düzenlenen mahalle sohbetinde içme suyu, altyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Özlü, 64 mahalleden 44'ünde mahalle buluşmalarını tamamladıklarını, kalan 20 mahalleye de gidileceğini belirterek katılımcı bir yönetim anlayışıyla talepleri yerinde dinlediklerini söyledi.

Mahalle sohbetleri ve katılımcı yaklaşım:

Toplantıda Özlü, "Çünkü biz bir şey yaparken, sizlerin katkılarını, dileklerini, taleplerini dikkate almak istiyoruz. Bugün buraya arkadaşlarımızla beraber geldik ve çalışarak geldik" ifadelerini kullandı. Başkan, gelen taleplerin her birinin yazılı şekilde kayıt altına alındığını ve ilgili müdürlüklere iletildiğini vurguladı: "Benim masamda dosyalar var ve her bir mahalle talebi yazılı. Bu talepler ilgili müdürlere iletildi." Vatandaşlara yerine getirilemeyen taleplerin gerekçeleriyle birlikte bildirileceği taahhüt edildi.

İçme suyu yatırımları ve arıtma tesisinin kapasitesi:

Özlü, Düzce'nin üç deprem geçirdiğini ve bunun şebeke altyapısına yansımaları olduğunu belirterek içme suyuna öncelik verdiklerini söyledi. Mevcut arıtma kapasitesinin günlük 25 bin metreküp olduğunu, zaman zaman bazı mahallelerde kuyudan besleme yapıldığını ve aşırı yağışlarda bulanıklık sorunları yaşandığını aktardı. Beş yıldır kapasitenin yetersiz olduğunu bildiklerini, kaynağı bulduklarını ve arıtmayı yenilediklerini ifade ederek "Devasa bir tesis şu anda yapılıyor. Bu sene hizmete girecek. Kapasitesi günlük 130 bin metreküp. Mevcut tesisin neredeyse 5 katı" dedi.

Şebeke yenileme çalışmalarına da değinen Özlü, içme suyu altyapısı için ayrılan kaynağın 45 milyon Euro olduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 45 km yenileme yapıldığını belirtti. Başkan, "Bütün şebekemizi yenilediğimizde, arıtma tesisi bittiğinde musluklarınızdan akan su pırıl pırıl olacak" sözleriyle hedefi özetledi ve damacana ihtiyacının ortadan kalkacağını söyledi.

Yol, trafik düzenlemeleri ve spor tesisleri:

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların tamamının asfaltlanacağını taahhüt eden Özlü, "Bozduğumuz yolların tamamını asfaltlayacağız. Bizim görev süremiz bitmeden önce, Düzce’de asfaltlanmamış bir tek yol, bir tek cadde kalmayacak" ifadelerini kullandı. Mevcut yol yatırımlarından bahsederken, Karayolları'nın bu sene tamamlaması planlanan projesinin yaklaşık 1 milyar lira tutarında olduğunu söyledi.

Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarındaki tıkanıklığı gidermek için kuzeyden gelen yolun Çamköy kavşağından başlayıp Melen boyundan hal kavşağına bağlanacağını ve bununla trafiğin yüzde 35-40 rahatlamasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca D-100 üzerinden üstgeçit yapıldığını ve Kervan–Çoban arasındaki akışın rahatlatılacağını belirtti.

Mahalle talepleri arasında öne çıkan asfalt ve yama istekleri üzerine Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, 14 sokakta toplam 4 km satih asfalt planlandığını ve çalışmaların bir hafta içinde başlayacağını duyurdu. Spor talebiyle ilgili olarak Özlü, Spor Toto Genel Müdürlüğü’nden talep edilen 16 halı saha projesinin onay aşamasında olduğunu ve bunlardan birinin Sarayyeri'nde yapılacağını müjdeledi.

İmar uygulamaları ve çalışma takvimi:

İmar uygulamalarına dair soruya cevap veren Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Sarayyeri'ndeki imar alanlarının toplamının 160 hektar olduğunu ve yaklaşık 140 hektar'ının uygulamalarının tamamlandığını söyledi. Eski evlerin bulunduğu alanlarda ada bazlı uygulamalara başlandığı ve her adadaki çalışmanın yaklaşık 3 ay süreceği, toplamda 4 veya 5 etapla tamamlanacağı ifade edildi.

Toplantı, Başkan Özlü'nün mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlemesi ve talepleri not almasıyla sürdü; belediye yetkilileri kısa ve orta vadeli uygulama planlarını paylaşarak şeffaf bir takip sözü verdi.

BAŞKAN FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ PROGRAMINA SARAYYERİ’NDE DEVAM ETTİ. MUHTARLIK BİNASI ÖNÜNDEKİ PARKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA KONUŞAN BAŞKAN ÖZLÜ, 64 MAHALLEDEN 44’ÜNDE MAHALLE SOHBETLERİNİ TAMAMLADIKLARINI SÖYLEDİ. DİĞER 20 MAHALLEYE DE GİDECEKLERİNİ BELİRTEREK “ÇÜNKÜ BİZ BİR ŞEY YAPARKEN, SİZLERİN KATKILARINI, DİLEKLERİNİ, TALEPLERİNİ DİKKATE ALMAK İSTİYORUZ. BUGÜN BURAYA ARKADAŞLARIMIZLA BERABER GELDİK VE ÇALIŞARAK GELDİK” DEDİ.