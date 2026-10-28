Özlüce'de tempo artırıldı: Bursaspor Bandırmaspor randevusuna sıkı hazırlanıyor

Bursaspor, Bandırmaspor sınavına hazırlanıyor

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçı öncesinde hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü.

antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki çalışma, tesislerde ilk bölümde gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, farklı istasyonlarda kondisyon ve teknik aksiyonlar üzerine istasyon çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

hazırlık takvimi:

Bursaspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tesislerde yapılacak antrenmanla sürdürecek. Kulüp, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde planlı bir çalışma programı uygulamaya devam ediyor ve maç öncesi yoğunluk korunuyor.

BURSASPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARIN SÜRDÜDÜ.