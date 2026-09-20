Ozon tedavisi kas-iskelet ağrılarında bir seçenek, hasta seçimi belirleyici

Ozon tedavisinin kapsamı ve temel yaklaşım:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, ozon tedavisinin kas-iskelet sistemi hastalıklarında giderek daha fazla gündeme geldiğini, özellikle bel ve boyun fıtıkları, osteoartrit, kronik kas-eklem ağrıları, miyofasiyal ağrı ve tetik nokta sorunlarında uygun hastalarda değerlendirilebileceğini belirtti.

Koca, tedavi planlamasında önceliğin hastanın şikâyetinin kaynağını doğru koymak olduğunu vurguladı. Buna göre ozon uygulamaları tek başına bir tedavi alternatifi değil; egzersiz, rehabilitasyon ve medikal yaklaşımlarla birlikte kişiye özel bir tedavi paketinin parçası olarak düşünülüyor.

Uygulama yöntemleri:

Ozon tedavisi farklı tekniklerle uygulanabiliyor. Prof. Dr. Koca, uygulama şeklinin hastalığın türü ve hasta klinik durumuna göre belirlendiğini; lokal uygulamalar, eklem içi uygulamalar, kas ve tetik nokta uygulamaları ile sistemik yaklaşım olarak tanımlanan majör ozon uygulamalarının ayrı hasta gruplarında tercih edilebildiğini anlattı.

Miyofasiyal ağrı ve tetik nokta problemlerinde daha çok lokal enjeksiyonlar öne çıkarken, osteoartritte uygun hastalarda eklem içi ozon uygulamaları gündeme gelebiliyor. Bel ve boyun fıtıklarında ise klinik bulguların görüntüleme ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, her fıtık hastasına aynı yaklaşımın uygulanmadığı ifade edildi.

Özel durumlar: intradiskal uygulamalar ve güvenlik:

Bel ve boyun fıtıklarında, uygun olgularda görüntüleme rehberliğinde intradiskal ozon uygulamaları tedavi seçenekleri arasında yer alabiliyor. Ancak bu tür girişimsel uygulamaların doğru endikasyonla, deneyimli hekimler tarafından ve uygun tıbbi ortamlarda yapılmasının önemi Koca tarafından özellikle vurgulandı.

Tedavi seans sayısı ve süresi hastalığın tipi, seçilen yöntem ve tedaviye verilen yanıta göre değişiyor; herkes için geçerli tek bir protokol bulunmuyor. Prof. Dr. Koca, bazı hastalarda uygulama sonrasında geçici hassasiyet veya kısa süreli rahatsızlık olabileceğini, bunun dışında doğru koşullarda iyi tolere edildiğini belirtti.

Hasta seçimi ve tedavinin rolü:

Uzman, ozon tedavisinin doğru hasta seçimi sonrası planlanması gerektiğini tekrarladı. İlerleyici nörolojik bulguları olan veya acil müdahale gerektiren tabloların öncelikle altta yatan hastalığının tedavisinin gerektiğini, ozonun her hastaya uygulanabilecek standart bir yöntem olmadığını ifade etti.

Sonuç olarak Prof. Dr. İrfan Koca, kas-iskelet sistemi hastalıklarında doğru tanı koymanın, ağrının kaynağını belirlemenin ve uygun yöntemi seçmenin tedavi başarısında belirleyici olduğunu; ozon tedavisinin ise uygun hastalarda, diğer tedavilerle birlikte kişiye özel planın bir parçası olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

PROF. DR. İRFAN KOCA,