Öztürkler kavşağında ambulans devrildi

Akşam saatlerinde Öztürkler Kavşağı’nda özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ambulans devrildi. Olayda nakil halinde bulunan hasta ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Alınan bilgilere göre, özel hastaneye ait ambulansı E.B. idare ediyordu. Ambulans (plaka 81 FE 909) Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne hasta nakli yaptığı sırada, S.K. yönetimindeki 34 ANB 245 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans refüje çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı ve devrildi.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada nakil edilen hasta olan Afganistan uyruklu S.F. ile ambulansta bulunan S.G., S.O. ve otomobil sürücüsü S.K. yaralandı. Yaralılar, çok sayıda sağlık ekibinin müdahalesiyle Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı; ambulans, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DÜZCE’DE KAVŞAK İÇERİSİNDE AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA NAKİL OLAN HASTA İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ YARALANDI.