Özyörük'te camide çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kırıkhan'da camide yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesinde bulunan bir camide yangın çıktı. Olay yerine gelen ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale süreci

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına anında müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü ve alan üzerinde söndürme işlemi tamamlandı.

Soğutma ve güvenlik önlemleri

Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi ve çevrede güvenlik için gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yetkililer, bölgede riskin azaltıldığını bildirdi ve kontrollerin sürdüğü aktarıldı.

KIRIKHAN ÖZYÖRÜK MAHALLESİ’NDE BULUNAN CAMİDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.