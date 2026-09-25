Pakistan başbakanı Şerif: Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel barışa kolektif taahhüttür

Şerif BM 81. Genel Kurulu'nda konuştu:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında bölgesel güvenlik, deniz yollarının önemi ve artan gerilimlere karşı diplomatik çözümler gerekliliğine vurgu yaptı. New York'taki konuşmasında, çatışmaların ekonomik ve insani sonuçlarına dikkat çekti ve Pakistan'ın barışa bağlılığını yeniden dile getirdi.

boğazlar ve küresel deniz taşımacılığı:

Şerif, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep için "küresel ekonominin can damarları" tanımlamasını kullanarak bu güzergahların açık kalması gerektiğini belirtti. Washington ile Tahran arasındaki gerilimlerin bu deniz yolları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, çatışmaların kritik denizcilik hattını baskı altına aldığını ve bunun dünya ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

husilere kınama ve Suudi Arabistan ile dayanışma:

Şerif, Yemen'deki İran destekli Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye yönelik insansız hava aracı saldırı girişimlerini açıkça kınadı ve bunun bir "kırmızı çizgi" olduğunu ifade etti. Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurgulayan Şerif, hiçbir Müslümanın böyle bir suçu düşünemeyeceğini ve Pakistan'ın kardeş Suudi halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın anlamı:

Başbakan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının amacını netleştirdi: "Bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir; savunma, istikrar ve bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür." Şerif, anlaşmanın saldırganlık değil, bölgesel istikrarı koruma niyeti taşıdığını tekrar etti.

Filistin'e ilişkin çağrı ve sivillerin dramı:

Şerif, Gazze'deki insani durumu eleştirerek İsrail'in saldırılarını kınadı ve Filistin halkının nesiller boyu işgal, zorla yerinden edilme ve ölümle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında Hind Rajab ve Wafaa Akeela gibi sivillerin ölümünü anarak uluslararası toplumun sessizliği ve eylemsizliğinin sonuçlarına vurgu yaptı ve "Gazze'de doğan çocukların diğer çocuklarla aynı hayatı yaşama hakkı yok mu?" sorusunu yöneltti. Pakistan, 1967 öncesi sınırlara dayalı, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ilan etti.

ateşkes, Pahalgam ve su kaynaklarına dair uyarı:

Şerif, Pahalgam'daki terör saldırısının ardından yaşanan gerginliğe değindi ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin profesyonel müdahalesini övdü. Mayıs 2025'te taraflar arasında ateşkes sağlanmasına aracılık eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şerif, bu adımın milyonlarca hayatı koruduğunu söyledi. Ayrıca Hindistan'la su kaynakları konusundaki ihtilafa ilişkin uyarısını yineleyerek, "Su asla bir silah olarak kullanılmamalı. Nehirler ulusları beslemeli, onları bölmemeli," ifadesiyle herhangi bir su kısıtlamasının "savaş eylemi" sayılacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na hitabında, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin, "Bu ittifak herhangi bir ülkeye karşı değildir; savunma, istikrar ve bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür, başka bir şey değil" dedi.