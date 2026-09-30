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Pakistan ile Türkiye arasında kurulan köprü: büyükelçi Yousaf Junaid'in Ankara görevi sona erdi

Pakistan'ın Ankara büyükelçisi Yousaf Junaid'in 2022'den beri süren görevi sona erdi; Junaid sosyal medyadan paylaştığı sözlerle Pakistan'a döneceğini bildirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Pakistan ile Türkiye arasında kurulan köprü: büyükelçi Yousaf Junaid'in Ankara görevi sona erdi

görev süresinin tamamlanması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in görev süresi sona erdi. 2022 yılından bu yana Ankara'da görev yapan Junaid, görev süresini tamamlamasının ardından Pakistan'a dönüyor.

görev süresi ve dönüş planı

2022'den itibaren Ankara'da diplomatik görev yürüten Junaid, dört yıllık görev dönemini tamamlayarak Türkiye'deki görevini sonlandırdı ve ülkesine geri dönüyor.

veda mesajı ve değerlendirme

Junaid, görev süresinin dolmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dört yıllık diplomasi. Kurulan köprüler, inşa edilen ortaklıklar ve görev süresini aşacak dostluklar. Anılar ve devam eden çalışmalar için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Paylaşım, Ankara'da yürütülen çalışmaların ve kurulan ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Junaid’in görev süresi tamamlandı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Junaid’in görev süresi tamamlandı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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