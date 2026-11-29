gönderimin kapsamı:

Pakistan, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Suudi Arabistan topraklarına asker konuşlandırdı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, konuşlandırmanın krallığın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada askerlerin kendilerine verilen görevleri yerine getireceği ve iki ülke arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarının, karşılıklı güvenin ve stratejik iş birliğinin ortaya konduğu vurgulandı.

uğurlama töreni ve askeri temsilciler:

Gönderilen birlikler için ülkede düzenlenen uğurlama törenine Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif katıldı. Törende ayrıca Suudi Arabistan'ın Pakistan Büyükelçisi Rajeh Tami Albugamy, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Omer Ahmed Bokhari ve Lahor Kolordu Komutanı Korgeneral Muhammad Umer Bashir hazır bulundu. Resmi açıklamalar, konuşlandırmanın iki ülke arasındaki askeri dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

ittifak toplantısı ve üçlü bağlam:

Bu adım, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile somutlaştırılmaya çalışılan üçlü iş birliğinin parçası olarak öne çıkıyor. Dünkü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu İslamabad'da bir araya geldi. Toplantıya, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile diğer askeri ve diplomatik yetkililer de katıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, bölgedeki güvenlik gerilimleri ortamında 7 Ağustos'ta Mekke'de ortak savunma anlaşması imzalamıştı. İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katılmıştı. Mevcut konuşlandırma, anlaşmanın askeri iş birliği boyutunu güçlendirmeye dönük ilk uygulamalardan biri olarak okunuyor.

Yetkililer, bu tür adımların bölgesel istikrar ve savunma kapasitesinin artırılması amacıyla atıldığını, aynı zamanda ittifak üyeleri arasında güven inşası sürecini derinleştireceğini belirtiyor. ISPR açıklamaları ve tören konuşmaları, hem iki ülke ilişkilerindeki dayanışmayı hem de mekânsal iş birliği niyetini ortaya koydu.

SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNDERİLEN ASKERLER İÇİN BUGÜN ÜLKEDE PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI KHAWAJA ASİF'İN DE KATILDIĞI BİR UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ