görev ve mürettebat:

Pakistan, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında tarihi bir adım atarak ilk kez uzaya astronot gönderdi. Shenzhou-24 ile yörüngeye çıkan ekipte Pakistanlı Muhammad Zeeshan Ali yer aldı. Ali, görevde yük uzmanı olarak görevlendirildi; ekibin komutanlığını Tang Hongbo, uçuş mühendisliğini ise Wu Yi üstlendi.

fırlatma ve kenetlenme:

Mürettebat, yerel saatle 08.18'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-2F taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Shenzhou-24'ün yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendiği bildirildi. 40 yaşındaki ve eski savaş uçağı pilotu olan Ali, bu görevle Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot olarak kayıtlara geçti.

görev içeriği ve dönüş planı:

Şubat 2025'te Çin ve Pakistan arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen görevde amaç, iki ülke arasındaki uzay iş birliğini derinleştirmek. İstasyonda yaklaşık bir haftalık kalması beklenen Ali, Çinli mürettebatla birlikte bilimsel deneylere katılacak; özellikle fotosentetik mikroorganizmalar üzerine bir yörünge deneyi yapması planlanıyor.

Ali'nin kısa süreli görevinin tamamlanmasının ardından dönüş uçuşunu Shenzhou-23 üstlenecek. Görev kapsamında Dünya'ya dönmesi planlanan ekipte Zhang Zhiyuan ve Lai Ka-ying yer alıyor. Bu yapı, misyonun hem lojistik hem de bilimsel hedeflere odaklandığını gösteriyor ve iki ülke arasındaki ortaklık açısından sembolik bir adım niteliği taşıyor.

Görev, Pakistan için teknik ve diplomatik bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor; kısa süreli olsa da istasyondaki deneylerin sonuçları her iki ülkenin uzay programlarında iz bırakabilir. Shenzhou serisi ve Tiangong platformu üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar, anlaşmanın öngördüğü ortak araştırma gündemini ilerletmeyi hedefliyor.

PAKİSTAN UZAYA İLK KEZ ASTRONOT GÖNDERDİ. PAKİSTANLI ASTRONOT MUHAMMAD ZEESHAN ALİ VE 2 ÇİNLİ ASTRONOT SHENZHOU-24 UZAY ARACI İLE YEREL SAATLE 08.18'DE JİUQUAN UYDU FIRLATMA MERKEZİ'NDEN LONG MARCH-2F TAŞIYICI ROKETİYLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UZAYA FIRLATILDI.