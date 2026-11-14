Palamut beklenmedik bollukla geri döndü, tüketici dolaplarını dolduruyor

Kestane karası sonrası palamut sürprizi:

Bir dönem avında azalma görülen palamut, sezonun bu döneminde beklenmedik bir artışla tezgâhlara geri döndü. Balıkçı esnafı, palamutun sezon başından bile daha fazla olduğunu belirterek denizde bolluk yaşandığını söylüyor. Kestane karasından sonra yaşanan boşluğun ardından gelen bu artış, hem tezgâh fiyatlarına hem de tüketici tercihlerine doğrudan yansıdı.

Balıkçılar ne diyor:

Esnaf, palamutla ilgili gözlemlerini şöyle özetliyor: 'Palamut geri döndü. Kestane karasından sonra bir ara boşluk yaşandı. Sonrasında, balıkçılık işini bilenler tarafından 'ters balık' dediğimiz palamudun Boğaz'dan çıkamadığı söylendi.' Bu yıl palamudun alışılmadık derecede bol olması, sektörde bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle palamutun büyük bir predatör olması nedeniyle diğer balık türlerinde azalma ve bunun sonucunda fiyat artışı riski gündemde.

Tüketici için fırsat ve uyarı:

Balıkçıların ortak çağrısı, tüketicilerin mevcut bolluktan faydalanarak kış için stok yapmaları yönünde. Esnaf, 'Tüketici açısından tabii ki iyi. Bol bol alsınlar, stok yapsınlar. Bu sene kışın çetin geçeceği söyleniyor. İmkânları elverdiğince dolaplarını doldursunlar' sözleriyle tavsiyede bulunuyor. Ancak palamutun bu dönemki yoğunluğu, dip balıkları ve orta su balıkları örneğin istavrit ve çinekop gibi türlerde azalma anlamına gelebilir; bu da bazı balıkların tezgâhlarda daha yüksek fiyatlarla yer almasına yol açabilir.

Sonuç olarak, şu an için tüketiciler palamut bolluğundan yararlanırken, sektör temsilcileri denizdeki dengenin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Palamutun ne zaman normale döneceği konusunda net bir tahmin bulunmuyor; bu nedenle hem tüketicilerin hem de satıcıların gelişmeleri izlemeye devam etmesi önem taşıyor.

BİR SÜRE ÖNCE AVINDA AZALMA YAŞANAN PALAMUT, YENİDEN TEZGÂHLARDA BOLLUĞUYLA DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI.