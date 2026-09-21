Palamut bereketi Bolu tezgahlarını canlandırdı

Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte Bolu'daki balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Balıkçıların limanlara kasalar dolusu palamutla dönmesi, kentte pazar hareketliliğini artırdı. Sezonun ilk günlerinden itibaren ağlara takılan palamut, tezgahlarda alıcı bulurken hem esnafın hem de vatandaşın yüzü güldü.

Tezgahlarda hareketlilik:

Vatandaşlar uygun fiyatlı taze balık almak için günün erken saatlerinde tezgahları dolduruyor. Tezgahlarda palamut tanesi 125 TL olarak, hamsinin kilogramı 200 TL olarak satışa sunuluyor. Yoğun talep ve günlük taze sevkiyat, pazarda sürekli bir canlılık sağlıyor.

Esnafın değerlendirmesi ve tavsiyeleri:

Balıkçı esnafı İlhan Başaran, palamuda ilginin yoğun olduğunu belirtiyor ve bolluğun sürmesini temenni ediyor. Başaran şunları söyledi: "Her gün çok taze palamut geliyor. Palamudun şu an tam zamanı; onun için vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaten bunun 1-1,5 ay gibi bir zamanı var. Palamut bol olduğu için hamsi de çok güzel geliyor ve ucuz. Yoksa palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler. İnşallah balık bol olur, milletimiz doya doya yesin"

Başaran ayrıca bolluğun yaklaşık bir ay daha sürebileceğini belirterek tüketicilere pratik bir tavsiye verdi: "Şu anda yoğun ilgi palamutta. 1 ay kadar daha bu bolluğun sürmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygunken vatandaşlarımız alıp derin dondurucularına koysunlar". Esnaf, düzenli tedarik sayesinde hem ürün çeşitliliğinin hem de fiyat istikrarının korunacağını vurguluyor.

Palamut sezonunun devam etmesi halinde Bolu pazarlarında taze ve uygun fiyatlı balık arzının süreceği; tüketicilerin de bu dönemi değerlendirerek stok yapmaları tavsiye ediliyor.

Bolu’da balık tezgahlarında palamut bereketi yüz güldürüyor