Palamut bereketi Bolu tezgahlarını canlandırdı

Palamut sezonu Bolu pazarlarına yansıdı

Denizlerdeki av yasağının sona ermesine bir gün kala Bolu'daki balık tezgahlarında hareketlilik arttı. Palamut bolluğu, esnafın yüzünü güldürürken kentte palamuda olan ilginin yüksek olduğu gözlendi. Balıkçı Aytaç Cesur, "Vatandaşın bol ve uygun fiyatlı palamut yiyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Küçük ölçekli balıkçıların 15 Ağustos'ta açılan av sezonuyla birlikte ağlara en fazla taktığı türlerden biri olan palamut, Bolu Pazarı'nda yerini aldı. Tezgahlarda yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 150 lira'dan satıldı.

Tezgahlarda bolluk ve fiyatlar:

Esnaf, palamudun bol olmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirtiyor. Şu an için palamut fiyatları 100-150 lira bandında seyrediyor; ancak balıkların ağırlığının artmasıyla fiyatların da şekilleneceği öngörülüyor. Cesur, "Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak. Şu anda palamutta bolluk görülüyor. Gün geçtikçe hem balıkların ağırlığı artacak hem de fiyatlar buna göre şekillenecek" dedi.

Balıkçıların beklentisi ve av yöntemleri:

Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos'tan itibaren olta ve çapariyle avlandığını söyledi. Büyük teknelerin devreye girmesiyle daha derin sularda yapılan avın hem miktarı hem de balıkların ağırlığını artırması bekleniyor. "Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı. İlk günlerde 300-400 gram olan palamutlar, 500 grama kadar ulaştı. Büyük teknelerin denize açılmasıyla daha derin sularda av yapılacak. Böylece hem balık miktarının hem de ağırlığının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Palamudun hızlı büyüyen bir tür olduğuna dikkat çeken Cesur, yağışların da balık gelişimine katkı sağladığını belirterek sezonun hem balıkçı esnafı hem de tüketiciler için verimli geçmesini umduğunu söyledi.

AYTAÇ CESUR