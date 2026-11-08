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Palamut bereketi gelir getirmedi: Batı Karadeniz'de balıkçılar maliyetle boğuşuyor

Batı Karadeniz'de 26 bin ton su ürünleri avlandı; palamut bolluğuna rağmen yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar yüzünden balıkçılar kazanç sağlayamadı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bereketi gelir getirmedi: Batı Karadeniz'de balıkçılar maliyetle boğuşuyor

Batı Karadeniz'de av sezonu:

Batı Karadeniz bölgesinde bu sezon su ürünleri avcılığına dair çelişkili bir tablo ortaya çıktı. 26 bin ton civarında istihsal yapılırken, palamutta görülen bolluk balıkçıların gelirine yansımadı. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, sezonun miktar açısından iyi olduğunu ancak ekonomik olarak beklentilerin karşılanmadığını söyledi.

Maliyet baskısı ve fiyatlar:

Aksu, hava şartlarının avcılığı zayıflattığını ifade ederken, en belirgin sorunun maliyetlerin yüksekliği ve tezgâh fiyatlarının düşük seyretmesi olduğunu vurguladı. "Balığın bolluğu adına iyi bir sezon geçti diyebiliriz ama balıkçımız para kazanmadı." diyen Aksu, "Mazot olsun, köpük olsun, kamyon olsun, işçi giderleri olsun balıkçımızın beli bükük." sözleriyle üretim giderlerinin yarattığı baskıya dikkat çekti.

Av sezonunda miktarın artmasının, doğrudan balıkçının kazancına dönüşmediği; operasyonel giderlerin fiyatlardan daha hızlı yükseldiği aktarıldı.

Palamut bolluğu ve tür dağılımı:

Aksu, palamut bolluğunun gözlendiğini ancak bunun hamsinin denizde zayıf olacağına işaret ettiğini belirtti: denizde hamsinin çok az olduğu, istavrit ve mezgit avcılığının ise devam edeceği kaydedildi. Bu gelişme, pazar tercihlerinde ve av programlarında kayma anlamına geliyor.

Zonguldak balıkçı esnafı Oktay Ertürk ise sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve tüketicilerin şu anda en çok palamudu tercih ettiğini söyledi. Tezgâhlarda gözlemlenen fiyatlar hakkında Ertürk, "Palamutlar 125 lira, kiloluktur." bilgisini verdi ve hamsinin fiyatını "250 lira" olarak aktardı.

Ertürk'ün değerlendirmesi, arz-talep ilişkisini basitçe özetliyor: "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz." Bu durum, hem tüketici tercihlerinde hem de tedarik zincirindeki alım kararlarında belirleyici oluyor.

Sezon özeti olarak, miktar bakımından kayda değer bir av söz konusu olsa da, balıkçıların finansal durumu maliyet artışları ve düşük piyasa fiyatları nedeniyle olumsuz etkilenmiş durumda. Bölge temsilcileri ve esnaf, önümüzdeki dönemde maliyetleri hafifleten ve ürün değerini koruyan çözümler gerektiğini vurguluyor.

Batı Karadeniz&#039;de 26 bin ton balık avlandı

Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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