Palamut bereketi İzmir tezgahlarında bütçeye nefes aldırdı

Ege Denizi'nde av sezonunun başlamasıyla birlikte İzmir balık pazarlarında palamut bolluğu göze çarpıyor. Tezgahlarda tanesi 100 liraye kadar alıcı bulan palamut, hem balıkçıların yüzünü güldürüyor hem de kısıtlı bütçeli tüketiciler için uygun bir seçenek sunuyor.

Tezgahlarda palamut yoğunluğu:

Denizlerdeki avın bereketli olması, tezgahların hareketlenmesine yol açtı. Palamutun yanı sıra hamsi ve sardalya gibi küçük balıkların da rağbet görmesi, pazarların canlı kalmasını sağlıyor; hamsi ve sardalyanın kilosu 150 ile 250 lira arasında alıcı buluyor. Bu mevsimde palamutun tane ile satılması ve bol miktarda bulunması, esnafın satışlarını artırdı.

Kırmızı ete göre daha uygun:

Kırmızı et fiyatlarının 600-700 lira bandında seyrettiği dönemde vatandaşlar daha ekonomik alternatiflere yöneliyor. Balık tüketiminin maliyeti düşürmesinin yanı sıra sağlık açısından da tercih edildiği belirtiliyor; uzmanlardan sıkça önerilen haftada iki gün balık tüketimi, bu fiyatlarla aile bütçelerine de olumlu yansıyor.

Balıkçılar ve vatandaşın yorumu:

İzmirli balıkçılar sezonun verimli başladığını ifade ediyor. Bir balıkçı şöyle diyor: "Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Vatandaşlar da fiyatlardan memnun olduklarını belirtiyor; bir pazar ziyaretçisi, "Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak Ege'deki bereket İzmir tezgahlarına doğrudan yansırken, palamut dönemi hem esnaf hem de tüketici açısından sezonun öne çıkan dönemi olarak kayda geçti. Mevsim ilerledikçe tezgahlarda palamutun yerini çinekop ve lüferin alması bekleniyor.

TANESİ 100 LİRADAN SATILAN PALAMUT HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ