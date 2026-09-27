Palamut bereketi Karadeniz masalarına yeni tatlar taşıdı

Palamut sezonu sofralara taze seçenekler getirdi

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından Karadeniz kıyılarında başlayan yeni sezon, palamut bolluğunu beraberinde getirdi. Balıkçılar ağlarını tekrar denize salarken tezgâhlarda ve restoran mutfaklarında palamut en çok talep edilen türlerden biri oldu. Trabzon'da hem evlerde hem de lokantalarda palamutun tava, ızgara, ekşili ve son dönemde öne çıkan palamut şiş sunumları rağbet görüyor.

Denizden sofraya: sezonun ilk günleri yoğun ilgi gördü:

Trabzon'da Yıldızlı Mahallesi sınırları içinde işletmeciliğini yapan Kaan Bayram'ın işlettiği restoranda, sezonun bereketi müşterilere farklı pişirme teknikleriyle sunuluyor. Bayram, denizlerde son yirmi yılda görmedikleri kadar yoğun bir palamut akını olduğunu belirterek, "Denizlerimiz adeta palamut kaynıyor. Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu hareketlilik, tezgâhlarda balık çeşitliliğinin artacağı beklentisini de beraberinde getiriyor.

Evde tüketim ve pişirme önerileri:

Bayram, palamut bolluğunun evlerde balık tüketimini artırdığını vurguladı ve tazeliğin önemine dikkat çekti. "En başta kuralımız, balığın taze olması. Taze balık fazla da müdahale istemez" diyen Bayram, evde palamut pişirirken kokunun sorun olabildiğini, bunun için kâğıda sarılarak fırında ya da tavada pişirmenin pratik olduğunu anlattı. Evlerde ızgara imkânı olmayanlar için bu yöntemin hem kokuyu azaltacağını hem de lezzeti koruyacağını söyledi.

Restoran mutfağında ise palamudun ızgara ve tava dışındaki sunumları da dikkat çekiyor. Özellikle kılçık ve derisi alınarak hazırlanan palamut filetoyla yapılan tarifler, farklı damak tatlarına hitap ediyor.

Palamut şiş: marinasyon ve sunum farkı:

Restoranın menüsünde son dönemde öne çıkan palamut şiş, Trabzon'da yavaş yavaş tanınmaya başladığını söyleyen Bayram, hazırlık süreçlerini ayrıntılarıyla anlattı: "Şu anda palamudun şişini yapıyoruz. Özel marinasyon şekliyle beraber bir süre bekletiyoruz. Daha sonra kılçıkları ve derisi alınmış palamudu, taze kıl biber ve pembe domatesle birlikte özel şişlerde ızgarada pişiriyoruz."

Bayram, marinasyon sayesinde palamudun ağır kokusunun bastırıldığını, sonuçta daha hafif ve farklı bir tat ortaya çıktığını ifade etti: "Palamut sevmeyenlere benim tavsiyemdir. Palamut şiş, ızgara tekniğiyle pişiyor. Asıl yedikten sonra ilginç geliyor; sanki bambaşka bir et yermiş gibi bir his veriyor."

Trabzon usulü ekşili ve bölgesel lezzetler:

Palamut ekşilisi de restoranda sık tercih edilen bir diğer tarif. Bayram, Trabzon usulü ekşilinin içeriğini şöyle özetledi: "Maydanoz, domates, biber, soğan, patates, sarımsak, biraz sıvı yağ ve biraz tereyağı bulunur. Balık, bu malzemelerin ortasında kalacak şekilde yerleştirilir. Maydanozu hep sonradan atarız çünkü pişme süresi daha hızlıdır. Tuzu en sonunda, yağı ilave edilir. Piştikten sonra tercihe göre üzerine limon dilimlenir."

Bayram, şehirde son yıllarda balık tüketiminin arttığını, Trabzon'un balık tüketimi açısından iyi bir noktaya geldiğini sözlerine ekledi. Sezondaki bolluk ve restoranların sunduğu yenilikçi hazırlama teknikleri, palamutu sadece geleneksel tariflerin ötesine taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

KARADENİZ’DE BUGÜNLERDE BOL MİKTARDA AVLANAN PALAMUDA İLGİ ARTARKEN, EN FAZLA ŞİŞİ TERCİH EDİLİYOR.