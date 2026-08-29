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Palamut bereketi tezgahlara yansıdı

Av yasağının sona ermesiyle palamut bolluğu tezgahlara yansıdı; 600–800 gram arası etli balıklar 125 liraya inince hem tüketici hem esnaf memnun.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bereketi tezgahlara yansıdı

Denizde av yasağı sona erince tezgahlarda hareketlilik başladı

DÜZCE(İHA) – Denizlerde uygulanan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında canlılık gözlendi. Sezonun açılmasıyla ağlara en çok takılan balıklardan biri olan palamut, hafta sonunda uygun fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekti.

Pazar fiyatları ve balığın boyutları:

Semt pazarları ve balık hallerinde palamutun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyat düşüşü hem alıcıyı hem de satıcıyı memnun etti. Tezgahlardaki palamutların sadece fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor; esnaf, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

Esnafın değerlendirmesi:

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğinin artmasının av miktarını yükselteceğini öngörüyor. Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını söyleyerek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BALIKÇI TEZGAHLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI....

DENİZLERDE AV YASAĞININ SONA ERMESİYLE BİRLİKTE BALIKÇI TEZGAHLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI. SEZONUN AÇILMASIYLA AĞLARA EN ÇOK TAKILAN BALIKLARDAN BİRİ OLAN PALAMUT, BU HAFTA SONU UYGUN FİYATIYLA VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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