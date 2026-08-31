Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Bolu pazarlarında palamut hareketliliği

Bolu’da, denizlerde av yasağının sona ermesine bir gün kala balıkçı tezgâhlarında canlılık yaşandı. Küçük ölçekli balıkçılar, 15 Ağustos itibarıyla olta ve çapariyle palamut avına başlayınca tezgâhlara hızlı bir giriş oldu. Pazarda görülen palamut bolluğu, hem esnafın hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

palamut tezgâhlarda:

Bolu Pazarı’nda sergilenen palamutların büyük kısmı ilk avlarda 300-500 gram aralığında görülürken, bazı balıklar yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaştı. Tezgâhlarda yaklaşık 500 gramlık palamutlar tanesi 150 TL civarında alıcı buldu. Küçük teknelerin açılmasıyla başlayan av, yerel pazarlarda hemen hissedildi; esnaf, ilerleyen günlerde balıkların daha da büyüyeceğini belirtiyor.

Balıkçı esnafı Aytaç Cesur, küçük teknelerin 15 Ağustos’tan itibaren palamut için denize çıktığını söyleyerek, "Sezonu palamutla açıyoruz. Yarın büyük teknelerin de denize açılmasıyla sezon tamamen başlayacak" dedi. Cesur, şu anda palamutta bolluk olduğunu ve gün geçtikçe hem balıkların ağırlığının artacağını hem de fiyatların buna göre şekilleneceğini ekledi.

fiyat ve beklentiler:

Esnafın verdiği bilgilere göre palamut fiyatları 100 ila 150 TL arasında seyrediyor. Cesur, "Fiyatlar büyük ölçüde aynı kaldı ancak balıkların ağırlığı artmaya başladı" ifadelerini kullanarak, pazar arzının fiyatları olumlu etkilediğini vurguladı. Büyük teknelerin devreye girmesiyle daha derin sularda avlanmanın artacağı, bunun da miktar ve ortalama ağırlıkta yükseliş anlamına geleceği ifade edildi.

Vatandaş talebinin özellikle hamsi ve palamut üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Cesur, son iki yılda palamutta düşüş yaşandığını, bu yıl ise tüketicide bir "palamut özlemi" oluştuğunu belirtti. Ayrıca yağışların palamutların gelişimine katkı sağladığına dikkat çekilerek, sezonun hem balıkçı esnafı hem de Bolulu tüketiciler açısından verimli geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Balıkçıların yüzünü palamut bolluğu güldürdü