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Palamut bu sezon tezgâhlarda hamsiyi gölgede bıraktı

Eskişehir'de yeni balık sezonunda palamut, 600-650 gramlık boyu, uygun fiyatı ve doyuruculuğuyla hamsiyi geride bıraktı; tezgâhlarda bolluk sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palamut bu sezon tezgâhlarda hamsiyi gölgede bıraktı

Palamut Eskişehir tezgâhlarının yeni gözdesi

Eskişehir'de balık sezonunun açılmasıyla tezgâhlarda hareketlilik başladı. Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan esnaf Selahattin Arslanbenzer, bu yıl palamutun beklenenden fazla avlandığını ve tüketici tercihlerinde öne çıktığını söyledi. Arslanbenzer, av miktarındaki artışın fiyatlara ve tüketici talebine doğrudan yansıdığını belirtti.

av bolluğu ve tüketici tercihi:

Arslanbenzer, geçmiş yıllardan farklı olarak bu sezon hem palamutun hem de hamsinin aynı dönemde bol avlandığını vurguladı. Özellikle palamutun tane ağırlığının 600-650 gram civarında olduğu; uygun fiyatı ve doyuruculuğunun vatandaşların birinci tercihi olmasında etkili olduğunu söyledi. Arslanbenzer, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Normalde palamut her sene bu kadar bol çıkmaz. Bu sene palamut senesi oldu. 600-650 gramlık bir palamutla iki kişi rahatlıkla doyabiliyor. Sezon böyle devam ederse vatandaş bu yıl balığa doyacak."

tazelik algısı ve fiyat uyarısı:

Tezgâhlardaki fiyat farklılıklarına da değinen Arslanbenzer, denizde bol bulunan balığın genellikle daha ucuz olduğunu ve fiyatın tek başına tazelik göstergesi olmadığını hatırlattı. Deneyimli balıkçı esnafı, "Balığın pahalı olması çok kaliteli veya taze olduğu anlamına gelmez, ucuz olması da kalitesiz olduğunu göstermez. Aynı gramaj ve kalitedeki balık farklı tezgahlarda farklı fiyatlara satılabiliyor," diyerek tüketicileri bilgilendirdi.

Arslanbenzer son olarak kent sakinlerine güvence vererek, "Vatandaşlarımız rahat olsun, kentteki tüm tezgâhlarda balıklar tazedir" ifadesini kullandı. Yeni sezonda palamutun ön plana çıkması, hem satış hacmini hem de tüketici davranışlarını etkilemeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE BALIK SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TEZGAHLARDAKİ HAREKETLİLİK ARTARKEN, BU SEZON...

ESKİŞEHİR’DE BALIK SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TEZGAHLARDAKİ HAREKETLİLİK ARTARKEN, BU SEZON VATANDAŞLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BALIK PALAMUT OLDU. KENTTE UZUN YILLARDIR BALIKÇILIK YAPAN ESNAF SELAHATTİN ARSLANBENZER, YENİ SEZONLA BİRLİKTE TEZGAHLARDAKİ BALIK BOLLUĞUNU VE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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