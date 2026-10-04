Palamut tezgahlarda kilo kilo satılıyor, talep hafta sonu artıyor

Trabzon’da sezon başından bu yana bol avlanan palamut, büyüyerek tezgahlardaki yerini koruyor. Sezonun ilk döneminde ortalama 300-500 gram civarında olan palamutlar, av miktarındaki artışla birlikte 1 kiloya kadar ulaşmaya başladı ve balığın yağlanma dönemi başladı.

Tezgahlarda büyüme ve yağlanma:

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezonun palamut açısından iyi başladığını ve avların hâlen sürdüğünü söyledi. Çoğalmış, “Palamut bu sezon bol başladı. Halen o şekilde avlanmaya devam ediyor. Sezon başından beri palamutta artış ivmesi var. Tezgahlarda olan palamut da kilolandı, daha da büyüdü. Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Çoğalmış ayrıca palamudun ortalama ağırlığındaki artışın fiyatlara da yansıdığını belirterek, fiyatlarda 20-50 TL civarında artış olduğunu ve tezgâhlarda palamutun genelde 100-150 TL arasında satıldığını aktardı.

Fiyat ve tüketici ilgisi:

Bir diğer balıkçı esnafı Emin Avcı ise vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini, balığın yağlanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde tuzlama işlemlerinin artabileceğini söyledi. Avcı, “Palamuda talep yoğun. Vatandaşımız yoğun rağbet gösteriyor palamuda. Bol bol yiyor. Palamut yağlanmaya başladı. Bu yüzden vatandaşlarımız 10-15 gün sonra da tuzlama işlemini yapabilir” dedi.

Avcı, özellikle hafta sonları satışların yükseldiğini vurguladı: “Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri işler daha yoğun oluyor. Hafta sonu ızgara yapanlar oluyor, ekşili yapanlar oluyor. İşler bu yüzden hafta sonu biraz daha yoğun” ifadelerini kullandı.

Genel görünüm, Trabzon tezgâhlarında palamut bolluğunun sürmesi, balığın kilo artışı ve yağlanmasıyla tüketici talebinin devam etmesi yönünde. Esnaf, önümüzdeki dönemde hem taze tüketim hem de tuzlama için talebin canlı kalmasını bekliyor.

Palamut büyüdü, yağlandı, tezgahlarda bereket arttı