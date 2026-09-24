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Palamut toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi sağ bulundu

Genç ilçesi Servi köyünde palamut toplamak için ormana çıkan H.K. için jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı; şahıs ormanda sağ bulundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:28

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Palamut toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi sağ bulundu

Palamut toplamak için ormana çıkan kişi kısa sürede bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü'nde palamut toplamak amacıyla ormanlık alana çıkan H.K.'den bir süre haber alınamayınca yakınları durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları

Ekipler, arazide koordineli şekilde arama yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda H.K. kısa sürede ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Sonraki adımlar

Olay yerinde görevli birimler tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere sürecin devam ettiği, şahsın durumuna ilişkin resmi açıklamanın beklendiği bildirildi.

BİNGÖL&#039;DE KAYBOLAN ŞAHIS, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK...

BİNGÖL'DE KAYBOLAN ŞAHIS, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU ORMANLIK ALANDA SAĞ OLARAK BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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