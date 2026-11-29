Palamut sezonu sona yaklaşırken:

Trabzon'ın balık tezgahlarında palamut, sezonun öne çıkan balığı olarak tezgahlarda ağır basıyor; ancak bu bolluk yerini yavaş yavaş diğer türlere bırakıyor. Sezon boyunca beklenenden fazla avlanan palamutun önümüzdeki birkaç haftada tezgahlardan tamamen çekilmesi bekleniyor. Tüketicinin ilgisini sürdüren palamutun tanesi piyasada 150-175 TL bandında alıcı buluyor; bazı esnaf ise palamutun fiyatının sezon sonunda daha da artmasını öngörüyor.

Balıkçıların gözlemleri ve beklentileri:

Balıkçı esnafı genel olarak sezonu verimli buluyor. Emin Avcı, 'Sezon boyunca iyi bir balık sezonu geçirdik. Şu an biraz durgunluk var. Çünkü palamutun yavaş yavaş bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz,' diyerek palamutun sonuna gelindiğini belirtiyor. Avcı, palamut bolluğunun bu yıl hamsi beklentisini düşürdüğünü vurguladı: 'Palamudun yemi hamsi olduğu için hamsi bu sezon pek olmayacak gibi geliyor bana.'

Bülent Ay da vatandaşın balığa ilgisinin devam ettiğini ifade ederek palamutun tezgahlardan çekildiğini aktarıyor: 'Zaten olmasını beklemediğimiz kadar çok kaldı tezgahlarda. Tahminimce birkaç haftaya tamamen palamut bitmiş olur.' Ay, geçen yılki kadar bol hamsi beklemediklerini de sözlerine ekledi.

Tezgahlarda fiyatlar ve çeşit dağılımı:

Palamut azalırken tezgahlar daha kısa süre içinde mezgit, istavrit, zargana (sargan) ve çinekop gibi türlere dönmeye hazırlanıyor. Esnafın verdiği güncel fiyatlar ise çeşitler arasında farklılık gösteriyor: palamut 150-175 TL, mezgit 250-300 TL, hamsi 300 TL ve istavrit 150 TL. Ay, ilerleyen günlerde bazı fiyatlarda düşüş olabileceğini belirtiyor.

Tüketici tercihleri hâlâ hamsi, istavrit ve mezgit yönünde yoğunlaşırken, palamut sezonundaki beklenenden yüksek avlanma bu yılın alışılmadık dinamiklerinden biri oldu. Yerel esnaf sezona memnuniyetle bakarken, yakındaki haftalarda tezgâh kompozisyonunun ve fiyat dengesinin değişmesi bekleniyor.

TRABZON'DA BALIK TEZGAHLARINDA PALAMUT SEZONUNUN SONUNA GELİNİRKEN, BALIKÇILAR GÖZÜNÜ DİĞER BALIK ÇEŞİTLERİNE ÇEVİRDİ.