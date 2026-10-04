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Palamutta kilo artışı ve yağlanma tezgâhlarda canlılık getirdi

Trabzon'da sezon boyunca bol avlanan palamutlar büyüyüp yağlanınca tezgâhlarda 1 kiloya kadar ulaşan balık ve fiyat artışı görüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palamutta kilo artışı ve yağlanma tezgâhlarda canlılık getirdi

Trabzon'da palamut bereketi

Trabzon'da bu sezon bol avlanan palamut, av miktarındaki artışla birlikte büyüyüp tezgâhlardaki yerini koruyor. Sezon başında çoğunlukla 300-500 gram civarında olan palamutlar, zamanla 1 kiloya kadar ulaşırken balığın yağlanmaya başlaması tüketici ilgisini canlı tutuyor.

tezgâhlarda kilo yükselişi:

Balıkçı esnafı, sezonun palamut açısından verimli geçtiğini aktarıyor. Esnaftan Ahmet Çoğalmış, palamutun hâlen bol avlandığını ve tezgâhlarda daha büyük boy örneklerin yer aldığını söyleyerek, "Palamut bu sezon bol başladı. Halen o şekilde avlanmaya devam ediyor. Sezon başından beri palamutta artış ivmesi var. Tezgahlarda olan palamut da kilolandı, daha da büyüdü. Sezon başındaki gibi yarım kiloluk palamutlar yok. Tanesi bir kiloya kadar çıktı. Bundan sonra da daha bol olur. Palamudun yağlandığını da söyleyebiliriz" dedi.

Ağırlıktaki bu artış, doğrudan fiyatlara da yansıdı. Çoğalmış, fiyatlardaki hareketliliği şu sözlerle özetledi: "Fiyatlar ise tabii ki palamudun tanesinin ağırlığı arttığı için fiyatlarda da küçük bir artış var, 20-50 TL arasında. 300 gram, 500 gram çıkmıyor artık palamut, bir kilo çıkıyor. Fiyatlar ise 100-150 TL arasında değişiyor."

tüketici ilgisi ve hafta sonu hareketliliği:

Vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiği, özellikle yağlanmanın başlamasıyla tüketimin arttığı belirtiliyor. Balıkçı Emin Avcı, talebin yüksek olduğunu vurgulayıp tuzlama hazırlıklarına işaret etti: "Palamuda talep yoğun. Vatandaşımız yoğun rağbet gösteriyor palamuda. Bol bol yiyor. Palamut yağlanmaya başladı. Bu yüzden vatandaşlarımız 10-15 gün sonra da tuzlama işlemini yapabilir" dedi.

Hafta sonları satışların daha da hareketlendiğini söyleyen Avcı, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ızgara ve ekşili palamut yapanların sayısının arttığını belirtti: "Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri işler daha yoğun oluyor. Hafta sonu ızgara yapanlar oluyor, ekşili yapanlar oluyor. İşler bu yüzden hafta sonu biraz daha yoğun."

Sonuç olarak, Trabzon'da palamut sezonunda hem av miktarı hem de balığın ortalama ağırlığı artarken, yağlanmanın başlaması satışlara olumlu yansıdı ve fiyatlarda da kademeli bir yükseliş gözlendi.

TRABZON’DA SEZON BAŞINDAN BU YANA BOL AVLANAN PALAMUT BÜYÜYEREK TEZGAHLARDAKİ YERİNİ KORUYOR....

TRABZON’DA SEZON BAŞINDAN BU YANA BOL AVLANAN PALAMUT BÜYÜYEREK TEZGAHLARDAKİ YERİNİ KORUYOR. SEZON BAŞINDA 300-500 GRAM CİVARINDA OLAN PALAMUTLARIN AĞIRLIĞI 1 KİLOYA KADAR ÇIKARKEN, BALIĞIN YAĞLANMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLARIN İLGİSİ DE SÜRÜYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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