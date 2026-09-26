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Palandöken geçidinde ağır yaralanan Hasan Durmaz yaşamını yitirdi

17 Ağustos'ta Palandöken Geçidi'nde ağır yaralanan Tekman nüfusuna kayıtlı Hasan Durmaz, yaklaşık 40 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palandöken geçidinde ağır yaralanan Hasan Durmaz yaşamını yitirdi

Palandöken Geçidi'nde hayatını kaybetti

Palandöken Geçidi'nde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hasan Durmaz, yaklaşık 40 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Olay, bölge halkını derinden üzdü ve yeniden ulaşım güvenliği tartışmalarını alevlendirdi.

Kazanın seyri ve tedavi süreci:

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum - Tekman karayolunun 2885 rakımlı Palandöken Geçidi mevkisinde gerçekleşti. Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen güzergahta yaşanan olayda Tekman’ın Kalaycı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan Durmaz ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Durmaz, hastaneye sevk edildi ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık kırk gün süren tedavi sürecinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Durmaz kurtarılamadı. Vefatı, ailesi, yakınları ve Tekman halkını yasa boğdu; yetkililerden kalıcı çözüm talebi yükseldi.

Bölge talebi: kalıcı altyapı ve tünel çalışması:

Kaza sonrası bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar, geçidin coğrafi yapısının yol güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Vatandaşların ortak açıklamasında, bu güzergahtaki keskin virajlar ve dik rampalar nedeniyle defalarca can kaybı yaşandığı, geçici önlemler yerine kalıcı altyapı yatırımları gerektiği ifade edildi. Bir grup bölge sakini, "Yeni acıların yaşanmaması için yetkililer bir an önce önlem almalı ve bu yola bir çözüm bulunmalı" sözleriyle çağrıda bulundu.

Kış aylarında kar, tipi ve yoğun buzlanma riski nedeniyle zaman zaman kapandığı belirtilen Palandöken Geçidi için sürücüler ile ilçe halkı, Tekman Tüneli projesinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, projenin raflardan indirilip en kısa sürede kazmanın vurulmasını istiyor.

Durum, bölge ulaşım güvenliğinin ve altyapı planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililerin bölgedeki kronik sorunlara yönelik somut adımlar atması bekleniyor.

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE 17 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN VE YOĞUN BAKIMDA...

PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE 17 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN VE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN HASAN DURMAZ, YAKLAŞIK 40 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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