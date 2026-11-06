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Palandöken geçidi'nde karla mücadele yoğunlaştı: ekipler 7/24 teyakkuzda

Palandöken Geçidi'nin 2 bin 885 rakımlı kesiminde kar devam ediyor; Karayolları ekipleri 7/24 iş makineleriyle kar temizliği yapıyor, sürücüler uyarılıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken geçidi'nde karla mücadele yoğunlaştı: ekipler 7/24 teyakkuzda

Palandöken geçidi'nde durumu koruyan çalışmalar sürüyor

Erzurum ile Tekman ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar örtüsü ve buzlanma riski arttı, bu nedenle ulaşım güvenliğinin sağlanması için önlemler yoğunlaştırıldı.

karla mücadelede uygulanan önlemler:

Karayolları ekipleri sahada iş makineleriyle 7/24 kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ana güzergâhların açık tutulması için karla mücadele araçlarını hazır bekletiyor ve olası buzlanmaya karşı müdahaleye anında başlayacak şekilde organize edildi.

sürücülere yönelik uyarılar:

Yetkililer, Palandöken Geçidi'ni kullanacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanma ve görüş mesafesindeki daralmaya karşı uyardı. Vatandaşlara kış lastiği takmaları; araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle hatırlatıldı. Sürücüler, ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer etkili olabilecek kar nedeniyle hızlarına dikkat etmeli ve zorunlu haller dışında yüksek kesimlerden geçişleri ertelemeyi değerlendirmelidir.

Bölgede karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor; ekipler, trafik akışının kesintisiz sağlanması ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için teyakkuz halinde görev yapıyor.

ERZURUM İLE TEKMAN İLÇELERİ ARASINDAKİ ULAŞIMI SAĞLAYAN 2 BİN 885 RAKIMLI PALANDÖKEN GEÇİDİ&#039;NDE...

ERZURUM İLE TEKMAN İLÇELERİ ARASINDAKİ ULAŞIMI SAĞLAYAN 2 BİN 885 RAKIMLI PALANDÖKEN GEÇİDİ'NDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR. ULAŞIMDA HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMAMASI İÇİN KARAYOLLARI EKİPLERİ BÖLGEDE İŞ MAKİNELERİYLE KAR TEMİZLEME VE KÜREME ÇALIŞMALARINA 7/24 ESASIYLA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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