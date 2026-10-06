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Palandöken geçidinde tır kazası: bir kişi hayatını kaybetti, halk çözüm istedi

Erzurum-Tekman kara yolunun 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde tırın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi; bölge halkı tünel ve güvenlik talep etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Palandöken geçidinde tır kazası: bir kişi hayatını kaybetti, halk çözüm istedi

palandöken geçidinde tır uçuruma yuvarlandı

Erzurum-Tekman kara yolunun, 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir tır uçuruma yuvarlandı. Olay, yolun 47. kilometresinde gerçekleşti. Tır, grup köy yollarının yapımı için taşınan asfalt malzemesini boşalttıktan sonra yeni yük almak üzere yeniden yola çıkmıştı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi.

kaza ve ilk müdahale:

Geçitteki dik rampalar ve keskin virajların bulunduğu noktada tır kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayı gören diğer sürücüler ve yolcular araçlarını durdurarak yardım için harekete geçti. Vatandaşlar, sarp arazide metrelerce yürüyerek kaza yerine ulaştı ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk incelemede, tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, morga kaldırılmak üzere hastaneye nakledildi.

bölge halkının tepkisi ve talepleri:

Kazanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, Palandöken Geçidi'nin coğrafi koşulları nedeniyle sık sık ölümle sonuçlanan kazalara sahne olduğunu söyledi. Halk, yolun güvenli hale getirilmesi ve kalıcı bir çözüm olarak tünel yapılmasını talep etti. Bölge sakinleri, benzer olayların önüne geçilmesi için acil tedbirler alınmasını istedi.

Güvenlik güçleri ve yetkililer, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı. Olay yerindeki bulgular ve soruşturmanın sonuçları doğrultusunda kazanın kesin nedeni belirlenecek.

PALANDÖKEN GEÇİDİNDE TR UÇURUMA YUVARLANDI

PALANDÖKEN GEÇİDİNDE TR UÇURUMA YUVARLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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