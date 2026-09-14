Palandöken inişinde kaza: iki araç çarpıştı, iki kişi yaralandı

Palandöken'de iki araç çarpıştı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün gece saatlerinde Palandöken Dağı'ndan iniş istikametinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın tarafları, sürücüleri belirlenemeyen 34 FIY 303 plakalı SUV ile 35 BGH 053 plakalı otomobil olarak kaydedildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücü ile yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Polis ekipleri olay yerinde yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZURUM'UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.