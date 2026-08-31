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Palandöken'de ağustos sürprizi: dolu dağları beyaza boyadı

Ağustos'ta dolu yağışı Palandöken’i kar görünümüne bürüdü; kent merkezini de etkileyen yağış görüntüleri görenleri şaşırttı, meteoroloji uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de ağustos sürprizi: dolu dağları beyaza boyadı

olay:

Erzurum'un yüksek kesimlerinden biri olan Palandöken Dağı, ağustos ayında etkili olan dolu yağışı ile beyaza büründü. Dün gerçekleşen yağış, sadece dağ eteklerini değil kent merkezini de etkiledi ve bölgeden gelen fotoğraflar görenleri şaşırttı.

görsel etki ve kayak merkezi:

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi ve uzun süren kayak sezonu ile biliniyor; bu nedenle yaz aylarında oluşan beyaz örtü hem beklenmedik hem de dikkat çekici bir görüntü yarattı. Bölgedeki beyaz örtü, kısa süreli olsa da fotoğraf ve görsel zenginlik sağladı.

meteorolojinin değerlendirmesi:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde dolu ve ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Olay, yaz mevsiminde nadir karşılaşılan bir doğa sürprizi olarak kayda geçti; bölgeden gelen görüntüler hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

PALANDÖKEN DAĞI DOLU YAĞIŞI SONRASI BEYAZ BÜRÜNDÜ. PALANDÖKEN’İN AĞUSTOS’TAKİ HALİ GÖRENLERİ...

PALANDÖKEN DAĞI DOLU YAĞIŞI SONRASI BEYAZ BÜRÜNDÜ. PALANDÖKEN’İN AĞUSTOS’TAKİ HALİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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