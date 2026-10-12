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Palandöken'de yatırımın yeni dengesi: sermaye ve küresel belirsizlik tartışılacak

4-6 Aralık 2026'da Palandöken Ekonomi Forumu'nda yatırım kararları ve sermayenin küresel belirsizlikteki yeni dengesi masaya yatırılacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palandöken'de yatırımın yeni dengesi: sermaye ve küresel belirsizlik tartışılacak

Palandöken'de yatırımın yeni dengesi: sermaye ve küresel belirsizlik

Erzurum Palandöken Dağı'nda geçen yıl başlayıp bu yıl ikinci kez düzenlenecek Palandöken Ekonomi Forumu, 4-6 Aralık 2026 tarihlerinde "Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Dengesi" ana temasıyla gerçekleştirilecek. Forumun programı çerçevesinde 5 Aralık'ta yapılacak açılışta Cumhurbaşkanımızın hitabının ardından Türkiye'nin yatırım vizyonu ve stratejik öncelikleri ele alınacak.

forumun teması ve gündemi:

Palandöken Ekonomi Forumu Koordinatörü Muharrem Çığlık, önceki yılın deneyimleri doğrultusunda bu yıl daha odaklı başlıkların tartışılacağını belirtti. Çığlık, 2025'te düzenlenen ilk forumda 'Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek' arayışının ele alındığını anımsatarak, bu yıl küresel ekonomideki değişen dengelerin yatırım kararlarına etkilerinin merkezde olacağını vurguladı. Forumda sermayenin risk algıları, sermaye akışlarının yönlendirilmesi, stratejik sektörlerde yatırım öncelikleri ve kamu-özel koordinasyon mekanizmaları gibi konuların derinlemesine irdeleneceği ifade edildi.

yerel adımlar ve uluslararası görünürlük:

Toplantıya Erzurum Vali Vekili Orhan Ayaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Dr. Gözde Kirişçioğlu katıldı. Çığlık, forumu özel bir platforma dönüştürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu yıl Palandöken'de gerçekleştirilecek oturumların devamının Birleşmiş Milletler nezdinde New York'ta da yapılacağının sinyalini verdi.

Dr. Gözde Kirişçioğlu, küresel ekonominin çok sayıda sınavdan geçtiğini hatırlatarak, Erzurum'un stratejik konumu ile tarihi ve kültürel turizm altyapısının bu forumu uluslararası bir marka haline getirme potansiyelini güçlendirdiğini söyledi. İletişim Başkanlığı olarak forumun uluslararasılaşmasına tüm imkânlarla destek verileceği ve Palandöken'in dünya sahnesinde tanınır bir marka olması için çalışmaların yoğunlaştırılacağı belirtildi.

Yerel aktörler ve merkezi kurumların katılımıyla planlanan forum, hem bölgesel kalkınma hem de yatırım stratejilerinin yeniden tartışılacağı bir platform olmayı hedefliyor. Organizasyonun New York'ta yapılacak ilave oturumlarla uluslararası işbirliklerini pekiştirmesi bekleniyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNDE PALANDÖKEN EKONOMİK FORMU İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİNDE PALANDÖKEN EKONOMİK FORMU İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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