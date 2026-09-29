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Palandöken'de yüksek kesimler beyaza döndü: Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü

Erzurum'da gece sağanak yükseklerde kara döndü; 3 bin 200 rakımlı Palandöken'in Ejder Tepesi, sabaha mevsimin ilk karıyla uyandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de yüksek kesimler beyaza döndü: Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü

Palandöken'de yüksek kesimler beyaza döndü

Erzurum'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezinin zirvesi, yağışın ardından beyaza büründü ve böylece mevsimin ilk karı da düşmüş oldu.

sıcaklıklar ve sis:

Hava sıcaklığının gece boyunca merkezde yaklaşık 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Palandöken Dağı'nın zirvesinde en düşük değerlerin sıfıra yakın seyrettiği bildirildi. 3 bin 200 rakımdaki Ejder Tepesi sabah saatlerinde neredeyse tamamen karla kaplanırken bölgede yoğun sis de etkili oldu.

meteoroloji verileri ve beklenti:

Meteoroloji verilerine göre yaşanan yağışlarla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarında önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor. Yüksek kesimlerdeki karla kaplı görüntüler, Palandöken'in zirvesinde mevsimin ilk izlerini ortaya koydu.

ERZURUM&#039;DA DÜN GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA...

ERZURUM'DA DÜN GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. DÜNYACA ÜNLÜ PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NİN ZİRVESİ, YAĞIŞIN ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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