Palandöken'den kış manzaraları:

Palandöken Dağı'ndan çekilen görüntüler, Erzurum'da kış mevsimiyle birlikte artan hava kirliliğini gözler önüne serdi. Çekimlerde Erzurum Şehir Hastanesi ile atlama kulelerinin üzerinin yoğun bir duman tabakasıyla kaplandığı açıkça görüldü.

Havaların soğuması ile birlikte ısınma ihtiyacı artarken, kent genelinde sobalar ve kaloriferler başta olmak üzere evsel ısıtmadan kaynaklanan dumanlar yükseldi. Görüntülerde şehir merkezinde belirgin bir hava bulanıklığı ve görüş mesafesinde azalma kaydedildi.

kirleticilerin kaynakları ve etkileri:

Erzurum'da kullanılan kömür ve diğer katı yakıtlar dumanın başlıca kaynaklarını oluşturuyor. Bu yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan partikül madde ve duman, şehir üzerinde kirli bir hava tabakası meydana getiriyor; bu durum hava kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor.

coğrafya ve meteorolojik etkenlerin rolü:

Erzurum'un çanak şeklindeki coğrafi yapısı ile kış aylarında görülen sıcaklık terselmesi, kirli havanın dağılmasını zorlaştırıyor. Özellikle rüzgârın yetersiz olduğu günlerde bacalardan çıkan dumanlar şehir üzerinde birikiyor ve hava dolaşımını engelliyor.

Palandöken'den gelen bu görüntüler, kış koşullarında şehir hava kalitesinin hangi mekanizmalarla bozulduğunu görsel olarak ortaya koyuyor; ısınma kaynaklı emisyonların ve meteorolojik şartların bir araya gelmesi, Erzurum'da solunan havayı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM'DA KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE ARTAN HAVA KİRLİLİĞİ, PALANDÖKEN DAĞI'NDAN GÖRÜNTÜLENDİ.