çalışmanın kapsamı:

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi Palanga mevkiinde kapsamlı bir yol yenileme çalışması tamamladı. Mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine yürütülen uygulama kapsamında sekiz sokakta parke taş kaplama yapıldı. Proje Eylül ayında başlamış ve planlandığı şekilde tamamlanarak bölge trafiğine ve yayaların kullanımına açıldı.

Çalışmada kullanılan malzeme miktarları ve uygulama detayları şu şekilde: 10.100 metrekare parke taşı, 2.100 metretül bordür ve 1.250 metretül oluk kullanıldı. İşlemler Palanga Mevkii'nde bulunan Vefa, Sardunya, Başkaya, Aygün, Bircan, Belde, Bağcı ve Toprak Sokak boyunca yapıldı.

altyapı ve çevre düzenlemeleri:

Bölgedeki çalışmalarda yalnızca kaldırım ve yol kaplaması yapılmadı; daha önce bölgeye yönelik koruluk ve yeşil alan çalışmaları kapsamında 500'ü aşkın ağaç dikimi gerçekleştirildi ve dere ıslah çalışmaları da devam ediyor. Bu adımlar, Palanga mevkii için hem görsel hem de işlevsel bir dönüşüm hedefliyor.

başkan taban incelemeyi yerinde yaptı:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge halkıyla bir araya geldi. Başkan Taban sokak sokak yapılan uygulamayı gezip, yurttaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu ve projenin planlandığı şekilde sonuçlandığını söyledi.

İnceleme sırasında Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip, yapılan hizmetleri ve devam eden ıslah çalışmalarını hatırlatarak belediyeye teşekkür etti. Muhtar Garip, mahalle adına yürütülen çalışmaları ve daha önce gerçekleştirilen yeşil alan yatırımlarını vurguladı.

Mahalle sakinleri de yapılan altyapı ve yol çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek, daha önce ilettikleri taleplerin karşılandığını ve verilen sözlerin tutulduğunu belirtti. Vatandaşlar, belediyeye ve Başkan Taban'a teşekkür etti.

Yerel yönetimin bu tür mahalle odaklı yatırımları, günlük yaşam konforunu artırmayı ve bölgesel altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Palanga mevkii uygulaması, tamamlanan parke taşı ve bordür çalışmalarıyla birlikte bölgedeki ulaşılabilirlik ve estetiğe katkı sağladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ, AKHİSAR MAHALLESİ PALANGA MEVKİİNDE 8 SOKAKTA PARKE TAŞ KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. MAHALLE SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMADAN DOLAYI İNEGÖL BELEDİYESİ VE BAŞKAN ALPER TABAN’A TEŞEKKÜR ETTİ.