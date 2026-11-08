Palu kalesi eteklerinde koruma altındaki dağ keçileri görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde, kalenin eteklerinde nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri görüldü. Türün avlanması yasaklanan örnekleri bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kayda alındı.

görüntülerin kaynağı:

Vatandaşlar, kalenin eteklerinde ve çevresindeki yamaçlarda sürü halinde dolaşan keçileri cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde hayvanların yiyecek aradığı ve doğal ortamda hareket ettiği görüldü; bir süre sonra sürü gözden kayboldu.

korumanın hatırlattıkları:

Bölgede elde edilen bu görüntüler, koruma altında bulunan türlerin varlığını yerel halkın da fark ettiğini gösteriyor. Gözlemler, bölgedeki yaban hayatının izlenmesinin ve korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Palu’da dağ keçileri böyle görüntülendi