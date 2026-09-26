Palu'da Akdağ merasında rüzgarla yayılan yangına müdahale sürüyor

Palu'da Akdağ merasında yangın sürüyor

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Akdağ mera alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayılarak tüm mera alanını kapladı ve bölgeye yayılma riski devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve destek çalışmaları:

İhbar üzerine harekete geçen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye arazözler ve 12 işçi sevk etti. Olay yerinde jandarma ve bölge sakinleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Sahadaki durum ve öncelikler:

Söndürme çalışmalarında rüzgârın etkisi ve arazinin yapısı müdahaleyi güçleştiriyor. Yetkililer, önceliğin can ve mal güvenliği olduğunu belirtiyor; ekipler yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için hattı kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bölgedeki durumun stabil hale gelmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDEKİ AKDAĞ’DA BULUNAN MERA ALANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR