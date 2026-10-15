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Palu'da çiftçilere 10 ton hibeli kırmızı mercimek desteği üretimi canlandırdı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Tarım Bakanlığı programı kapsamında üreticilere yüzde 70 hibeli 10 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Palu'da çiftçilere 10 ton hibeli kırmızı mercimek desteği üretimi canlandırdı

palu'da tohum dağıtımı gerçekleştirildi:

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi programı çerçevesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 10 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtım, bölge üretimini artırma ve tarımsal kaynakların verimli kullanılmasını destekleme amacı taşıyor.

mercimeğin tarım ve toprak sağlığına katkıları:

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, kırmızı mercimeğin toprak sağlığı üzerindeki rolüne dikkat çekti. Özen, "Mercimek köklerinde bulunan azotun bağlayıcı bakteriler sayesinde toprağın azot ihtiyacını doğal yoldan karşılayarak kimyasal gübre kullanımını azaltıyor. Kurağa ve az su alan bölgelere yüksek adaptasyon göstererek su kaynaklarının verimli kullanılmasına imkan tanıyor. Düşük girdi maliyetleri ve yüksek pazar talebi sayesinde çiftçimizin bütçesine doğrudan ve sürdürülebilir bir kazanç sağlıyor. Tüm üreticilerimizi kırmızı mercimek ekimine yönelmeye davet ediyoruz" dedi.

beklenen sonuçlar ve çağrı:

Yetkililer, dağıtılan tohum miktarının küçük ölçekli üretimin güçlenmesine ve toprağın azot dengesinin iyileşmesine katkı sağlaması beklendiğini belirtiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı programının sürdüğü vurgulanırken, üreticilere kırmızı mercimek ekimine yönelmeleri çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE YÜZDE 70 HİBELİ 10 TON KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU DAĞITIMI...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE YÜZDE 70 HİBELİ 10 TON KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU DAĞITIMI YAPILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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