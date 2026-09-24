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Palu'da ders başı güvenliği: okul çevreleri ve servisler mercek altında

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin huzurlu ve güvenli eğitim sürdürebilmesi için okul çevreleri ve servis araçlarında kapsamlı denetim yaptı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Palu'da ders başı güvenliği: okul çevreleri ve servisler mercek altında

Palu'da polis denetimi gerçekleştirildi:

Elazığ’ın Palu ilçesinde polis ekipleri, okul önü ve çevrelerinde kapsamlı bir kontrol operasyonu yürüttü. Uygulama kapsamında okul servis araçları da titizlikle incelendi.

Uygulamanın hedefleri ve kapsamı:

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" adıyla gerçekleştirilen çalışmanın temel amacının çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamına sahip olmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Denetimde öne çıkan noktalar:

Ekipler, ilçe genelindeki okul çevrelerinde huzur ve güvenliği tehdit edebilecek unsurları tespit etmek, olası olumsuzluklara müdahale etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için tedbirler aldı. Okul servis araçlarında ise taşıma koşulları, evrak kontrolü ve sürücülerin sorumluluklarına ilişkin eksiksiz kontroller yapıldı.

Gelecek planı ve duyuru:

Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrenci güvenliğini en üst seviyede tutma hedefiyle yapılan kontrollerin devam edeceğini bildirdi ve denetimlerin kararlılıkla ve sık aralıklarla sürdürüleceğini duyurdu.

PALU&#039;DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÖNÜ VE ÇEVRELERİNDEN UYGULAMA YAPILIRKEN, SERVİS ARAÇLARI...

PALU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÖNÜ VE ÇEVRELERİNDEN UYGULAMA YAPILIRKEN, SERVİS ARAÇLARI DA DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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