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Palu'da el freni gevşeyen otomobil Işkılor tepesinden dere yatağına indi

Palu'da Işkılor Tepesi'nde park halindeki otomobil, el freni tam çekilmediği için hareket edip dere yatağına yuvarlandı; yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Palu'da el freni gevşeyen otomobil Işkılor tepesinden dere yatağına indi

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Gökdere bölgesindeki Işkılor Tepesi mevkiinde park halindeki bir otomobil, sürücünün sumak toplamak için araçtan ayrılmasının ardından hareket etti. Olayın sebebi olarak el freninin tam çekilmemesi gösterildi; araç tepeyi aşağı yuvarlanarak dere yatağına indi.

Kurtarma ve inceleme:

Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine ulaşarak çalışmaya başladı. Olay yerine gelen bir kepçe ile yol açılarak otomobil dere yatağından çıkarıldı. Araçta maddi hasar meydana geldiği kaydedildi ancak takla atmadığı ve kazada yaralanma olmadığı belirtildi.

Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından araç ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olayın bildirildiği bilgiler doğrultusunda kurtarma işlemleri başarılı şekilde tamamlandı.

ELAZIĞ&#039;IN PALU İLÇESİNDE SUMAK TOPLAMAK İÇİN PARK EDİLEN VE EL FRENİ TAM ÇEKİLMEYEN BİR OTOMOBİL...

ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE SUMAK TOPLAMAK İÇİN PARK EDİLEN VE EL FRENİ TAM ÇEKİLMEYEN BİR OTOMOBİL, HAREKET EDEREK DEREYE DÜŞTÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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