Palu'da kayalıklarda görülen dağ keçisi ailesi

Elazığ'ın Palu ilçesi Hasbey köyü kırsalında bir vatandaş, nesli koruma altındaki bir dağ keçisi ile yanındaki iki yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

gözlemin ayrıntıları:

Kayıtlarda anne keçi ve yavrularının kayalık alanda ilerlediği, bölgeyi kısa süre dolaştıktan sonra sarp kayalıklara doğru yöneldiği görülüyor. Görüntüyü alan kişi, aileyi fark ettiği anda cep telefonunu açarak ilerleyişlerini belgeledi.

görüntülerin son anları:

Bir süre bölgede dolaşan dağ keçisi ve yavruları, daha sonra kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu. Görüntüler, yerel halkın doğadaki gözlemlerine yansıyan bu anı kayıt altına almasını sağladı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPAN DAĞ KEÇİSİ İLE İKİ YAVRUSU, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ