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Palu’da narkotik ve narvas uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 18 ekip ve 43 personelin katıldığı Narvas ve Narko Alan uygulamasında 142 kişi, 67 araç ile park ve bahçeler denetlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Palu’da narkotik ve narvas uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

Palu'da emniyet güçleri geniş çaplı denetim yaptı

Elazığ'ın Palu ilçesinde polis ekipleri tarafından Narvas ve Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi. Operasyona 18 ekip ve 43 personel katıldı.

uygulamanın kapsamı

Çalışma, ilçede 4 farklı noktada eş zamanlı olarak yürütüldü. Kontrollerde toplam 142 şahıs ve 67 araç incelendi; ayrıca 4 park ve bahçe denetlendi.

amaç ve devam eden denetimler

Uygulamanın temel hedefi uyuşturucuyla mücadele, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasıydı. Çalışmaları İl Emniyet Müdürü Aydın Karan de yerinde inceledi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NARVAS VE NARKO ALAN UYGULAMASI...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN NARVAS VE NARKO ALAN UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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