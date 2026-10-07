Palut: hakemlerin özgüveni sarsılmasın, adaletle yönetirler umudundayız

İlhan Palut'tan açıklama:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında evinde oynayacakları Başakşehir FK maçı öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Palut, hem takımın hazırlık sürecine hem de son dönemde gündeme gelen hakem tartışmalarına ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Hazırlık süreci ve kadro değerlendirmesi:

Antrenmanın Murat Kurum Tesisleri’nde gerçekleştirildiğini aktaran Palut, çalışmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığını, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdüğünü söyledi. Milli aradan dönen oyuncuların takıma katılımının başladığını belirten Palut, "8 milli oyuncumuz vardı. Onlar gelmeye başladı. Sadece Bardhi var, yarın aramıza katılacak" dedi.

Palut, sezon başı hazırlıklarına katılamayan bazı oyuncuların bulunduğunu, bu nedenle milli arada yapılan iki hazırlık maçının önemine vurgu yaptı. Yolculuk ve maç yoğunluğunun oyuncular üzerinde fiziksel ve mental etkileri olabileceğini belirten teknik adam, bu oyuncuları kontrollü şekilde takıma dahil ettiklerini söyledi. Palut, lige kötü başlanan dönemin bilinciyle çalışmalara devam ettiklerini ve pazar günkü Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini ifade etti: "Çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız."

Hakemlerle ilgili değerlendirme:

Son dönemde hakemlerle ilgili tartışmaların futbola yansımasına değinen Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım gerekli ne karar alınacaksa alınır ve tekrar futbola döneriz. Hakemlerde bir özgüven yitimi oluşturmaz ve tekrar adaletli bir şekilde maç yönetirler."

Palut, futbol gündeminin saha içi konulardan uzaklaşıp başka bir yöne kaydığına dikkat çekerek, hem federasyonun hem de ilgili kurumların süreci kısa sürede toparlayacağı beklentisini dile getirdi. Ayrıca takım olarak hakemlere karşı ön yargılı yaklaşmayacaklarını, kendilerinin de yardımcı olmaya çalışacaklarını belirtti: "Bir ön yargıyla hiçbir hakem arkadaşımıza bakmayacağız. Onlar da inşallah çok steril bir şekilde, sadece futbol konsantrasyonu içerisinde adaletli maçlar yönetirler."

Teknik direktörün açıklamaları, hem ligdeki sportif hedefler hem de Türk futbolunda son günlerde öne çıkan tartışmalar hakkında net bir duruş ortaya koydu. Konyaspor, Başakşehir karşılaşmasına kadrosunun büyük bölümüyle hazırlanırken, teknik heyet yolcuğun yorgunluğu ve maç eksiği olan oyuncuları gözeterek bir planlama yapıyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA EVİNDE BAŞAKŞEHİR FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.