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Pamukkale semalarında 30 Ağustos'un al bayraklı görsel şöleni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Pamukkale'de, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği Türk bayraklı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünde kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pamukkale semalarında 30 Ağustos'un al bayraklı görsel şöleni

Pamukkale'de gökyüzü bayraklarla donandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de anlamlı bir etkinlikle anıldı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlamada, beyaz travertenlerin üzerinde yükselen sıcak hava balonları, üzerlerine yerleştirilen Türk bayrakları ile gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Etkinliğin görsel ayrıntıları:

Beyaz traverten zemininden gökyüzüne doğru süzülen balonlarda dalgalanan al bayraklar, Pamukkale'nin doğal manzarasıyla bütünleşti. Balonların renkli siluetleri ve üzerinde taşınan bayraklar, bölgenin eşsiz coğrafyası içinde dikkat çekici bir kontrast yarattı. Görüntü, hem yerel kutlamanın hem de milli gururun sembolik bir ifadesi olarak kayda geçti.

Anlam ve milli vurgusu:

Etkinlik, Bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 30 Ağustos'un anlamını Pamukkale'nin görkemiyle ölümsüzleştirmeyi amaçladı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonu, al bayrakın birlik ve bağımsızlık simgesi olarak gökyüzünde dalgalanmasını sağlayarak günün duygusal ve görsel boyutunu güçlendirdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, TÜRKİYE&#039;NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ PAMUKKALE&#039;DE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, TÜRKİYE'NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ PAMUKKALE'DE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILAN SICAK HAVA BALONLARIYLA KUTLANDI. BEYAZ TRAVERTENLERİN ÜZERİNDE YÜKSELEN AL BAYRAKLAR, ZAFER BAYRAMI'NIN GURURUNU GÖKYÜZÜNE TAŞIDI.TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DENİZLİ'DE ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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