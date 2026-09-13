Pamukkale'de alevler orman sınırına ulaşmadan söndürüldü

pamukkale'de tarım arazisinde başlayan yangın kontrol altına alındı:

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesindeki zirai sahada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin orman sınırına yakın bir noktada başlaması üzerine bölgeden gelen ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi ve çok sayıda ekip harekete geçirildi.

müdahale nasıl gerçekleştirildi:

Yangına ilk müdahale, sahadan yürütülen çalışmayla başlatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp araziye rağmen karadan hızla sevk edilip yangının yayılmasını önlemeye çalıştı. Söndürme çalışmalarına ayrıca bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

koordinasyon ve soğutma çalışmaları:

Yoğun ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi ve yangın kontrol altına alındı. Ekipler olay yerinde kalan sıcak noktalar için soğutma çalışmalarına devam ediyor; yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI. EKİPLER BÖLGEDE SOĞUTMA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR.