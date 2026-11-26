olayın ayrıntıları

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi, Acıpayam-Denizli kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, kuruyemiş yüklü bir tır kontrolden çıktı ve devrildi. Araçta bulunan sürücü Cafer Can Kaplan (29), tırın devrilmesi sonucu araç içinde sıkıştı. Tırın plakası 35 HIA 40 olarak kaydedildi.

kaza anı ve yolculuk rotası:

Edinilen bilgiye göre, tır Serinhisar ilçesinden yükleme yaparak İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç savrularak devrildi ve Kaplan araç içinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Cafer Can Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri sıkışan cenazeyi çıkarmak için yoğun çalışma yürüttü; ekiplerin yaklaşık 1,5 saat (90 dakika) süren müdahalesinin ardından Kaplan’ın cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

Çıkarılan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak yetkili birimler kaza yerinde inceleme başlattı ve süreç takip ediliyor.

Devrilen tırda sıkışan sürücünün cansız bedeni 1.5 saat süren çalışma sonucunda çıkartıldı