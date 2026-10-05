Pamukkale'de kavşağı ihlal eden otomobil halk otobüsüne çarptı, iki kişi kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile belediye halk otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan iki kişi kurtarıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 20 D 9213 plakalı Mercedes marka otomobil, kırmızı ışığı ihlal ederek kavşağa girdi. Bu sırada yol hakkına sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpışma meydana geldi.

yaralıların kurtarılması ve sağlık durumu:

Süratli olduğu değerlendirilen otomobilde bulunan sürücü A.S. ile yanındaki yolcu konumundaki M.E., çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPARAK KAVŞAĞA GİREN OTOMOBİL, HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI. OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA, ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.